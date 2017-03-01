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В Могилеве автобус вылетел на тротуар и врезался в столб
В Могилеве утром 2 марта автобус вылетел на тротуар и врезался в столб. Люди при этом не пострадали.
Авария произошла на пересечении проспекта Шмидта и улицы Габровской около 10.30. Салон в это время был пуст — лишь за рулем был водитель, рассказала AUTO.TUT.BY представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.
По предварительной информации, мужчина не пострадал. Пешеходов на тротуаре в это время не было.
Причиной аварии могла стать неисправность автобуса. Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ.
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