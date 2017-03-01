﻿ В Могилеве автобус вылетел на тротуар и врезался в столб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Могилеве автобус вылетел на тротуар и врезался в столб

02.03.2017 11:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве утром 2 марта автобус вылетел на тротуар и врезался в столб. Люди при этом не пострадали.


Фото: Сергей Витебский, vk.com/my.mogilev

Авария произошла на пересечении проспекта Шмидта и улицы Габровской около 10.30. Салон в это время был пуст — лишь за рулем был водитель, рассказала AUTO.TUT.BY представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.

По предварительной информации, мужчина не пострадал. Пешеходов на тротуаре в это время не было.

Причиной аварии могла стать неисправность автобуса. Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кроссовер Nissan обустроили под нужды домашних питомцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика