В Могилеве утром 2 марта автобус вылетел на тротуар и врезался в столб. Люди при этом не пострадали.



Фото: Сергей Витебский, vk.com/my.mogilev

Авария произошла на пересечении проспекта Шмидта и улицы Габровской около 10.30. Салон в это время был пуст — лишь за рулем был водитель, рассказала AUTO.TUT.BY представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.

По предварительной информации, мужчина не пострадал. Пешеходов на тротуаре в это время не было.

Причиной аварии могла стать неисправность автобуса. Обстоятельства выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ.