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Т-72 с самодельной броней выдержал попадание противотанковой ракеты
Сирийский Т-72, обваренный стальными листами, смог пережить прямое попадание противотанковой ракеты в лобовую часть корпуса,
Позже на
Предположительно, на видео попал экспортный вариант 72-ки, отличающийся установкой новой автоматической системы пожаротушения и защиты экипажа от оружия массового поражения. Кроме того, Т-72М1 получил цифровой баллистический вычислитель и автомат сопровождения цели.
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Боевая машина получила незначительные повреждения и была отправлена в ремонт.
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