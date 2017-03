Сирийский Т-72, обваренный стальными листами, смог пережить прямое попадание противотанковой ракеты в лобовую часть корпуса, сообщает «Взгляд».

Момент поражения танка был заснят на видео. Танк принадлежал сирийской правительственной армии. Боевая машина получила незначительные повреждения и была отправлена в ремонт. Механик-водитель танка был ранен.