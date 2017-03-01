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Т-72 с самодельной броней выдержал попадание противотанковой ракеты

02.03.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
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Сирийский Т-72, обваренный стальными листами, смог пережить прямое попадание противотанковой ракеты в лобовую часть корпуса, сообщает «Взгляд».

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Момент поражения танка был заснят на видео. Танк принадлежал сирийской правительственной армии. Боевая машина получила незначительные повреждения и была отправлена в ремонт. Механик-водитель танка был ранен.

Позже на страничке сирийского военного блога в Twitter появилась фотография подбитого Т-72. Сообщается, что инцидент произошел во время боев в Восточной Гуте.

Предположительно, на видео попал экспортный вариант 72-ки, отличающийся установкой новой автоматической системы пожаротушения и защиты экипажа от оружия массового поражения. Кроме того, Т-72М1 получил цифровой баллистический вычислитель и автомат сопровождения цели.

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Боевая машина получила незначительные повреждения и была отправлена в ремонт.

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