Сирийский Т-72, обваренный стальными листами, смог пережить прямое попадание противотанковой ракеты в лобовую часть корпуса, сообщает «Взгляд».

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Момент поражения танка был заснят на видео. Танк принадлежал сирийской правительственной армии. Боевая машина получила незначительные повреждения и была отправлена в ремонт. Механик-водитель танка был ранен.

SAA T-72 with a sloped armour

was made for study, took a hit in Ghoutah by an ATGM https://t.co/kumzV9Luth pic.twitter.com/Qa7kFmCZgQ — Within Syria (@WithinSyriaBlog) 1 марта 2017 г.

Позже на страничке сирийского военного блога в Twitter появилась фотография подбитого Т-72. Сообщается, что инцидент произошел во время боев в Восточной Гуте.

Предположительно, на видео попал экспортный вариант 72-ки, отличающийся установкой новой автоматической системы пожаротушения и защиты экипажа от оружия массового поражения. Кроме того, Т-72М1 получил цифровой баллистический вычислитель и автомат сопровождения цели.