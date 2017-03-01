Компания Nissan на основе стандартного X-Trail создала не совсем обычный концепт-кар, адресованный владельцам собак и приспособленный для нужд домашних питомцев.





Во-первых, у кроссовера X-Trail, получившего приставку 4Dogs в обозначении, получил полностью переработанное багажное отделение объемом 445 л, в котором появились место для отдыха, специальный дозатор корма и поилка.





Во-вторых, кроссовер оснастили вытяжным душем для мытья собаки и специальным феном для просушки (интегрированная система сушки, подающая теплый воздух, имеется и в багажнике), а также выдвижной рампой, облегчающей питомцу доступ в багажник.





Вдобавок на борту X-Trail 4Dogs есть камера, с помощью которой можно присматривать за четвероногими любимцами в багажнике (изображение выводится на семидюймовый дисплей мультимедиа-системы), из прочих особенностей — разделительная сетка над задними сиденьями, входящая в набор оригинальных аксессуаров Nissan для серийных машин.





На создание X-Trail 4Dogs в Nissan решились после проведенного компанией The Kennel Club в Великобритании опроса, в котором приняло участие более 1300 владельцев собак. Согласно ему практически каждый владелец собаки считает ее членом своей семьи, при этом большинство из них приобрели бы новый автомобиль, если бы он был более приспособленным для питомцев.