Наниматели в Минске нуждаются в арматурщиках, бетонщиках, каменщиках, малярах, облицовщиках-плиточниках, контролерах-кассирах, операторах связи, слесарях-сантехниках, поварах, швеях, рассказала агентству « Минск-новости » заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По ее словам, на 1 февраля в столичных центрах занятости значилось 9 тысяч вакансий, из них 3,9 тысячи — для рабочих. На одного безработного приходится 1,5 вакансии.

В столице также востребованы инженеры, бизнес-аналитики, воспитатели, фельдшеры-лаборанты, переводчики, преподаватели, специалисты по сопровождению программного обеспечения и его тестированию, уточняет Татьяна Кудевич. При этом в Минске немного вакансий для безработных водителей автомобилей, кладовщиков, слесарей, столяров, комплектовщиков, охранников, администраторов.

— Сохраняется значительная конкуренция и среди соискателей неквалифицированных работ: грузчиков, уборщиков, сторожей, — уточняет Татьяна Кудевич. — Тем не менее выбор всегда есть, служба занятости города предлагает получить новую профессию или попробовать проявить себя в бизнесе.

Напомним, на начало февраля в столичных центрах занятости было зарегистрировано 5,6 тысячи человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от экономически активного населения.