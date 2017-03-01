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От строителей до поваров. Каких специалистов не хватает в Минске

02.03.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
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Наниматели в Минске нуждаются в арматурщиках, бетонщиках, каменщиках, малярах, облицовщиках-плиточниках, контролерах-кассирах, операторах связи, слесарях-сантехниках, поварах, швеях, рассказала агентству «Минск-новости» заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По ее словам, на 1 февраля в столичных центрах занятости значилось 9 тысяч вакансий, из них 3,9 тысячи — для рабочих. На одного безработного приходится 1,5 вакансии.

В столице также востребованы инженеры, бизнес-аналитики, воспитатели, фельдшеры-лаборанты, переводчики, преподаватели, специалисты по сопровождению программного обеспечения и его тестированию, уточняет Татьяна Кудевич. При этом в Минске немного вакансий для безработных водителей автомобилей, кладовщиков, слесарей, столяров, комплектовщиков, охранников, администраторов.

— Сохраняется значительная конкуренция и среди соискателей неквалифицированных работ: грузчиков, уборщиков, сторожей, — уточняет Татьяна Кудевич. — Тем не менее выбор всегда есть, служба занятости города предлагает получить новую профессию или попробовать проявить себя в бизнесе.

Напомним, на начало февраля в столичных центрах занятости было зарегистрировано 5,6 тысячи человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от экономически активного населения.

 
Теги: Минск
 
 
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На одного безработного в столице приходится 1,5 вакансии.

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