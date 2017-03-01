﻿ Подробности ДТП на МКАД: ночь, столб и шесть человек в одной машине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Подробности ДТП на МКАД: ночь, столб и шесть человек в одной машине

02.03.2017 12:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой автодороге, в результате которого один человек погиб, и еще пятеро были доставлены в больницу, рассказал на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

"По предварительной информации, полученной следователями в ходе осмотра места происшествия, установлено, что около 3 часов ночи 2 марта водитель автомобиля Audi A4, двигаясь по внешней стороне МКАД от улицы Казинца в направлении улицы Корженевского, не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения", — сказал Климович.

Представитель СК отметил, что в момент ДТП в автомобиле находились шесть человек, в то время как согласно правилам дорожного движения должно быть не более пяти.

"В результате аварии 21-летний молодой человек погиб на месте, а две девушки и три парня получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу", — рассказал представитель СК.

По факту ДТП Управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи обращаются с просьбой к водителям, видевшим момент наезда, а также гражданам, обладающим значимой информацией о происшествии, сообщить об этом в Управление Следственного комитета по Минску. Телефоны: (017) 239-48-67, (017) 395-75-67 или (044) 500-31-11.

Комментарий официального представителя УСК по Минску Алексея Климовича о ночном ДТП на МКАД слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 2 марта на МКАД легковой автомобиль врезался в столб – 21-летний парень погиб на месте, еще три парня и две девушки с травмами доставлены в больницу, СК...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
От строителей до поваров. Каких специалистов не хватает в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика