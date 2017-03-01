Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой автодороге, в результате которого один человек погиб, и еще пятеро были доставлены в больницу, рассказал на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

"По предварительной информации, полученной следователями в ходе осмотра места происшествия, установлено, что около 3 часов ночи 2 марта водитель автомобиля Audi A4, двигаясь по внешней стороне МКАД от улицы Казинца в направлении улицы Корженевского, не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения", — сказал Климович.

Представитель СК отметил, что в момент ДТП в автомобиле находились шесть человек, в то время как согласно правилам дорожного движения должно быть не более пяти.

"В результате аварии 21-летний молодой человек погиб на месте, а две девушки и три парня получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу", — рассказал представитель СК.

По факту ДТП Управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи обращаются с просьбой к водителям, видевшим момент наезда, а также гражданам, обладающим значимой информацией о происшествии, сообщить об этом в Управление Следственного комитета по Минску. Телефоны: (017) 239-48-67, (017) 395-75-67 или (044) 500-31-11.

Комментарий официального представителя УСК по Минску Алексея Климовича о ночном ДТП на МКАД слушайте на радио Sputnik Беларусь.