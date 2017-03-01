В Минске введен сниженный дневной тариф на стоянках государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки», сообщил БЕЛТА главный инженер гособъединения Петр Прудников.

Новый тариф действует с 1 марта. С 6.00 до 19.00 водители могут оставлять свои машины всего по 5 копеек за один час (ранее стоимость часа была 1 рубль — прим. TUT.BY).

«В белорусской столице у нас 106 стоянок и парковок на 27 тыс. парковочных мест. Как свидетельствует проведенный анализ, около 3,5 тыс. из них свободны. Зачем им пустовать? Поэтому и приняли решение о том, чтобы ввести максимально демократичный по цене тариф. Людям, которые приезжают на своих авто на работу, гораздо комфортнее оставить за небольшую плату автомобиль на стоянке под охраной, чем искать бесплатное место или парковаться в запрещенном месте, — пояснил собеседник. — А для гособъединения это дополнительная финансовая отдача от использования парковочных мест».

Ценовая политика должна быть гибкой, отметил Петр Прудников и добавил, что корректировать тарифы нужно с учетом складывающейся ситуации.

К слову, с 19.00 до 6.00 расчет идет как за суточное хранение — по 2 рубля.