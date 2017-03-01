УСК по Гродненской области устанавливает очевидцев ДТП, которое произошло 16 января на улице Кирова в агрогородке Озеры. Следователи предполагают, что помимо уже установленных свидетелей, момент совершения аварии могли наблюдать иные граждане, которые вели детей в школу и расположенный недалеко от нее детский сад, а также проживающие в частном секторе и отъезжающие на работу.



Фото: Следственный комитет

Напомним, ДТП произошло около 07.45. 52-летний водитель Audi Q7, местный житель, совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода третьеклассницу. В результате ДТП 9-летняя девочка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где 29 января умерла .

УСК по Гродненской области возбуждило уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— Следователи установили, что девочку подвозил на машине к школе родственник, однако высадил ее не у центрального входа в учреждение образования, а с другой стороны, в результате чего она, не дойдя до пешеходного перехода, стала перебегать проезжую часть напротив запасного входа, — сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



Фото: Следственный комитет

Автотехническая экспертиза показала, что в момент наезда Ауди Q7 находилась в технически исправном состоянии. Также установлено, что водитель был трезв. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 0152 72-41-05 или 102.