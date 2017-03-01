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Ограбление банка парализовало жизнь поселка под Полоцком
В Полоцком районе ограбление отделения «Беларусбанка» в городском поселке Фариново парализовало жизнь населенного пункта.
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Преступник, рост которого составлял около 180 сантиметров, был спортивного телосложения. На нем были темно-синие джинсы и такая же куртка с накладками голубого цвета, удлиненная вязаная черная шапка и серые туфли или кроссовки с темной подошвой. Лицо он закрывал медицинской маской или зеленым шарфом, а на руках были черные перчатки.
Правоохранители просят всех, узнавших грабителя, обращаться по телефонам 8-029-716-09-70, 8-029-718-36-92 или 102. Также сотрудники ГАИ останавливают на въезде и выезде из Фариново все автомобили.
Между тем, как сообщает местный телеканал
Дело в том, что отделение банка – единственное в Фаринове, нет там и банкоматов. А поскольку сейчас отделение не работает, то и жители не могут снять наличные деньги.
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В Полоцком районе ограбление отделения «Беларусбанка» в городском поселке Фариново парализовало жизнь населенного пункта.
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