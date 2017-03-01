В Полоцком районе ограбление отделения «Беларусбанка» в городском поселке Фариново парализовало жизнь населенного пункта.

По данным УВД Витебского облисполкома , 1 марта около 13:15 неизвестный напал на банковское отделение, расположенное по улице Центральной в поселке, и похитил с применением насилия и электрошокера 10500 рублей.

Преступник, рост которого составлял около 180 сантиметров, был спортивного телосложения. На нем были темно-синие джинсы и такая же куртка с накладками голубого цвета, удлиненная вязаная черная шапка и серые туфли или кроссовки с темной подошвой. Лицо он закрывал медицинской маской или зеленым шарфом, а на руках были черные перчатки.

Правоохранители просят всех, узнавших грабителя, обращаться по телефонам 8-029-716-09-70, 8-029-718-36-92 или 102. Также сотрудники ГАИ останавливают на въезде и выезде из Фариново все автомобили.

Между тем, как сообщает местный телеканал "Вектор" , ограбление банка в прямом смысле парализовало жизнь городского поселка.

Дело в том, что отделение банка – единственное в Фаринове, нет там и банкоматов. А поскольку сейчас отделение не работает, то и жители не могут снять наличные деньги.