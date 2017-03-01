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"У нас большинство директоров не рискуют". 6 цитат Валерия Цепкало

02.03.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
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Сегодня утром стало известно о том, что Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий». 42.TUT.BY выбрал несколько самых ярких цитат человека, который возглавлял ПВТ с момента создания на протяжении более 10 лет.


Фото: Дарья Бурякина, probusiness.by

Валерий Вильямович Цепкало родился 22 февраля 1965 года в Гродно, учился в Белорусском национальном техническом университете и Московском государственном институте международных отношений.

В начале 90-х работал в белорусском МИДе, занимал должности советника Станислава Шушкевича по внешнеполитическим вопросам и заместителя министра иностранных дел. В 1997—2002 годах был послом Беларуси в США, затем помощником президента в сфере науки и технологий. С октября 2005 года — Директор администрации Парка высоких технологий.

«„Интеграл“ сможет оставаться конкурентоспособным, только если будет держать зарплату не выше 200 долларов»

Июль 2010, «СБ Беларусь Сегодня»

Глобализация создает значительные трудности для многих отраслей народного хозяйства, особенно в сферах, где высока доля ручного труда. Скажем, белорусская, украинская или российская текстильная промышленность в том виде, в котором она существует сегодня, сможет оставаться конкурентоспособной, только если стоимость труда работницы на предприятии будет сопоставима с трудом работницы швейной фабрики в Индонезии, Мексике, Вьетнаме или Бангладеш.

Микроэлектронная промышленность: белорусский «Интеграл», российский «Ангстрем» — смогут оставаться конкурентоспособными с китайскими производителями только в том случае, если будут держать зарплату не выше китайских 200 долларов.

Но закрыться границами, пойти путем протекционизма, ограничить конкуренцию уже больше нельзя. Что мы будем делать с нашими БелАЗами, тракторами, холодильниками, телевизорами и другими товарами на внутреннем белорусском рынке?

Поэтому не сетовать надо на глобализацию, а найти в ней свое место. Не ругать ее, а воспользоваться ее преимуществами.


«Чем больше зажимают бизнес, пытаясь вытянуть из него деньги, тем беднее в итоге государство»

Июль 2015, «Огонек»

Есть два параметра, по которым с точки зрения инвестиционной привлекательности оценивается страна, — это закон и атмосфера. Конечно, арест Прокопени не самым благоприятным образом влияет на атмосферу. Может, там действительно есть основания для уголовного преследования — но судить об этом мы можем исходя из крайне скупых данных. Если бы Следственный комитет подробно рассказал, что произошло, представил бы какие-то доказательства, сделал бы процесс максимально транспарентным — это было бы совсем другое дело. <…>

Он не убил никого, не изнасиловал, следовательно, не представляет угрозу обществу. Мы обращались с просьбой об изменении ему меры пресечения. Полагаем, что государство в целом выиграет, если он будет находиться на свободе, продолжит экономическую деятельность, будет завозить в страну валюту. Параллельно может идти следствие.

Во всем мире бюджетники — и правоохранительные органы в частности — содержатся на те деньги, которые зарабатывает бизнес.

Чем больше таких денег будет, тем лучше будут жить работники бюджетной сферы. И наоборот, чем больше таких людей будут ущемлять, тем меньше у них желание работать. Понимаете, это серьезная мировая проблема — называется «ловушка бедности»: чем больше зажимают бизнес, пытаясь вытянуть из него деньги, тем беднее в итоге государство. Думаю, никто не хочет, чтобы благодаря таким действиям «ловушка бедности» смыкалась вокруг Беларуси.

«Из нашего уголовного законодательства следует исключить ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность»

Август 2016, «СБ Беларусь Сегодня»

В 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк в гараже собрали свой первый компьютер и продали еще несуществующую партию в соседний магазин. Затем друзья зарегистрировали компанию Apple, которая сегодня стоит в два раза больше всей экономики Украины. <…>

Надо понимать, что у нас Стив Джобс и Стив Возняк, скорее всего, были бы привлечены к ответственности за «незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в крупном размере, совершенную группой лиц» по статье 233 Уголовного кодекса. А в Штатах они и сами заработали, и двинули вперед мировой хай-тек. <…>

По моему мнению, из нашего уголовного законодательства давно следует исключить ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность (за исключением медицинской, связанной с жизнью людей, и финансовой, связанной с производством фальшивых денег, строительством различных финансовых пирамид и пр.). Ведь в нашем законодательстве уже существует административная ответственность за деятельность без регистрации.

Думаю, что эта статья в Уголовном кодексе осталась как реликт советской экономики, когда могли существовать лишь государственные предприятия. <…> Но время уже другое. Без частного бизнеса невозможно представить себе современную экономику. И без права людей что-то предпринимать (отсюда — предпринимательство), дерзать, пробовать невозможно развитие.


Фото: Reuters

«У нас большинство директоров не рискуют»

Август 2016, «СБ Беларусь Сегодня»

Бизнес без потерь не бывает. А директор государственного предприятия не имеет права на ошибку. Если у него три новых проекта успешные, а четвертый не пошел, то руководитель может быть серьезно наказан «за просчеты в экономической деятельности». Поэтому у нас большинство директоров и не рискуют, не идут на инновации, так как они по определению сопряжены с риском, не пытаются внедрить что-то новое.

В мире такого нет. Там руководитель оценивается по общим показателям хозяйственной деятельности. Неудача не является наказуемой. Поэтому, к глубокому сожалению, наши предприятия будут и дальше проигрывать в конкурентной борьбе.

«Невозможно никакими усилиями — государственными, иными, создать Microsoft, Apple или Google»

Сентябрь 2016, выступление на форуме «Бизнес Будущего», «Пробизнес.»

Самым необходимым условием для развития ИТ-сферы в нашей стране станет создание правильной экосистемы, правильной среды. И эта среда породит компании, которые действительно являются у нас, и не только у нас, звездами. И если мы эту среду будем правильно создавать, поддерживать и развивать, то такие компании появятся сами.

Невозможно никакими усилиями — государственными, иными, создать Microsoft, Apple или Google. Должна быть инициатива каких-то ребят снизу, которые живут этой идеей.

И которые воплотили бы эти идеи в виде таких корпораций, которые сегодня стоят как экономики больших стран, таких, как Украина, например. Поэтому для нас действительно было очень-очень важно создать правильную среду, правильную экосистему — кластер, о котором я уже сказал.

«Айтишник может принести армии больше пользы, чем солдат, способный головой разломать кирпич»

Февраль 2017, выступление на мероприятии проекта AlterEdu, TUT.BY

— В Израиле обязательная служба в армии по три года, причем там служат не только юноши, но и девушки. Но вот в чем особенность: людей, способных к ИТ, они берут в специальные подразделения. Потому что в Израиле действительно считается, что айтишник может принести гораздо больше пользы в армии, чем, к примеру, солдат, способный головой разломать кирпич. И когда они выходят из армии, то «купцы», представители крупных технологических фирм, предлагают ребятам идти к ним на работу. Потому что они знают, что ребята научились там таким вещам, которые могут пригодиться на гражданке компаниям-работодателям.

Я могу сказать, что мы уже несколько раз выходили с инициативами и ведем разговор с Министерством обороны и силовыми структурами, что если в армию забирают молодого человека, чтобы его служба чем-то напоминала то, что сейчас существует в израильской армии. Чтобы человека использовали в соответствии с тем интеллектуальным потенциалом, который он имеет.

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Теги: Гродно
 
 
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42.TUT.BY выбрал несколько самых ярких цитат человека, который возглавлял ПВТ с момента создания на протяжении более 10 лет.

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