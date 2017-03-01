Сегодня утром стало известно о том, что Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий». 42.TUT.BY выбрал несколько самых ярких цитат человека, который возглавлял ПВТ с момента создания на протяжении более 10 лет.



Фото: Дарья Бурякина, probusiness.by

Валерий Вильямович Цепкало родился 22 февраля 1965 года в Гродно, учился в Белорусском национальном техническом университете и Московском государственном институте международных отношений. В начале 90-х работал в белорусском МИДе, занимал должности советника Станислава Шушкевича по внешнеполитическим вопросам и заместителя министра иностранных дел. В 1997—2002 годах был послом Беларуси в США, затем помощником президента в сфере науки и технологий. С октября 2005 года — Директор администрации Парка высоких технологий.

«„Интеграл“ сможет оставаться конкурентоспособным, только если будет держать зарплату не выше 200 долларов»

Июль 2010, « СБ Беларусь Сегодня »

Глобализация создает значительные трудности для многих отраслей народного хозяйства, особенно в сферах, где высока доля ручного труда. Скажем, белорусская, украинская или российская текстильная промышленность в том виде, в котором она существует сегодня, сможет оставаться конкурентоспособной, только если стоимость труда работницы на предприятии будет сопоставима с трудом работницы швейной фабрики в Индонезии, Мексике, Вьетнаме или Бангладеш.

Микроэлектронная промышленность: белорусский «Интеграл», российский «Ангстрем» — смогут оставаться конкурентоспособными с китайскими производителями только в том случае, если будут держать зарплату не выше китайских 200 долларов.

Но закрыться границами, пойти путем протекционизма, ограничить конкуренцию уже больше нельзя. Что мы будем делать с нашими БелАЗами, тракторами, холодильниками, телевизорами и другими товарами на внутреннем белорусском рынке?

Поэтому не сетовать надо на глобализацию, а найти в ней свое место. Не ругать ее, а воспользоваться ее преимуществами.





«Чем больше зажимают бизнес, пытаясь вытянуть из него деньги, тем беднее в итоге государство»

Июль 2015, « Огонек »

Есть два параметра, по которым с точки зрения инвестиционной привлекательности оценивается страна, — это закон и атмосфера. Конечно, арест Прокопени не самым благоприятным образом влияет на атмосферу. Может, там действительно есть основания для уголовного преследования — но судить об этом мы можем исходя из крайне скупых данных. Если бы Следственный комитет подробно рассказал, что произошло, представил бы какие-то доказательства, сделал бы процесс максимально транспарентным — это было бы совсем другое дело. <…>

Он не убил никого, не изнасиловал, следовательно, не представляет угрозу обществу. Мы обращались с просьбой об изменении ему меры пресечения. Полагаем, что государство в целом выиграет, если он будет находиться на свободе, продолжит экономическую деятельность, будет завозить в страну валюту. Параллельно может идти следствие.

Во всем мире бюджетники — и правоохранительные органы в частности — содержатся на те деньги, которые зарабатывает бизнес.

Чем больше таких денег будет, тем лучше будут жить работники бюджетной сферы. И наоборот, чем больше таких людей будут ущемлять, тем меньше у них желание работать. Понимаете, это серьезная мировая проблема — называется «ловушка бедности»: чем больше зажимают бизнес, пытаясь вытянуть из него деньги, тем беднее в итоге государство. Думаю, никто не хочет, чтобы благодаря таким действиям «ловушка бедности» смыкалась вокруг Беларуси.

«Из нашего уголовного законодательства следует исключить ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность»

Август 2016, « СБ Беларусь Сегодня »

В 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк в гараже собрали свой первый компьютер и продали еще несуществующую партию в соседний магазин. Затем друзья зарегистрировали компанию Apple, которая сегодня стоит в два раза больше всей экономики Украины. <…>

Надо понимать, что у нас Стив Джобс и Стив Возняк, скорее всего, были бы привлечены к ответственности за «незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в крупном размере, совершенную группой лиц» по статье 233 Уголовного кодекса. А в Штатах они и сами заработали, и двинули вперед мировой хай-тек. <…>

По моему мнению, из нашего уголовного законодательства давно следует исключить ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность (за исключением медицинской, связанной с жизнью людей, и финансовой, связанной с производством фальшивых денег, строительством различных финансовых пирамид и пр.). Ведь в нашем законодательстве уже существует административная ответственность за деятельность без регистрации.

Думаю, что эта статья в Уголовном кодексе осталась как реликт советской экономики, когда могли существовать лишь государственные предприятия. <…> Но время уже другое. Без частного бизнеса невозможно представить себе современную экономику. И без права людей что-то предпринимать (отсюда — предпринимательство), дерзать, пробовать невозможно развитие.



Фото: Reuters

«У нас большинство директоров не рискуют»

Август 2016, « СБ Беларусь Сегодня »

Бизнес без потерь не бывает. А директор государственного предприятия не имеет права на ошибку. Если у него три новых проекта успешные, а четвертый не пошел, то руководитель может быть серьезно наказан «за просчеты в экономической деятельности». Поэтому у нас большинство директоров и не рискуют, не идут на инновации, так как они по определению сопряжены с риском, не пытаются внедрить что-то новое.

В мире такого нет. Там руководитель оценивается по общим показателям хозяйственной деятельности. Неудача не является наказуемой. Поэтому, к глубокому сожалению, наши предприятия будут и дальше проигрывать в конкурентной борьбе.

«Невозможно никакими усилиями — государственными, иными, создать Microsoft, Apple или Google»

Сентябрь 2016, выступление на форуме «Бизнес Будущего», « Пробизнес. »

Самым необходимым условием для развития ИТ-сферы в нашей стране станет создание правильной экосистемы, правильной среды. И эта среда породит компании, которые действительно являются у нас, и не только у нас, звездами. И если мы эту среду будем правильно создавать, поддерживать и развивать, то такие компании появятся сами.

Невозможно никакими усилиями — государственными, иными, создать Microsoft, Apple или Google. Должна быть инициатива каких-то ребят снизу, которые живут этой идеей.

И которые воплотили бы эти идеи в виде таких корпораций, которые сегодня стоят как экономики больших стран, таких, как Украина, например. Поэтому для нас действительно было очень-очень важно создать правильную среду, правильную экосистему — кластер, о котором я уже сказал.

«Айтишник может принести армии больше пользы, чем солдат, способный головой разломать кирпич»

Февраль 2017, выступление на мероприятии проекта AlterEdu, TUT.BY

— В Израиле обязательная служба в армии по три года, причем там служат не только юноши, но и девушки. Но вот в чем особенность: людей, способных к ИТ, они берут в специальные подразделения. Потому что в Израиле действительно считается, что айтишник может принести гораздо больше пользы в армии, чем, к примеру, солдат, способный головой разломать кирпич. И когда они выходят из армии, то «купцы», представители крупных технологических фирм, предлагают ребятам идти к ним на работу. Потому что они знают, что ребята научились там таким вещам, которые могут пригодиться на гражданке компаниям-работодателям.

Я могу сказать, что мы уже несколько раз выходили с инициативами и ведем разговор с Министерством обороны и силовыми структурами, что если в армию забирают молодого человека, чтобы его служба чем-то напоминала то, что сейчас существует в израильской армии. Чтобы человека использовали в соответствии с тем интеллектуальным потенциалом, который он имеет.