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Возбуждено первое уголовное дело по «группе смерти» в соцсетях

02.03.2017 12:48 — Разное | Ежедневник  
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Возбуждено первое уголовное дело по «группе смерти» в соцсетях

фото: Интерфакс

Уголовное дело возбуждено Витебским городским отделом Следственного комитета Беларуси по факту попытки самоубийства школьницы, которая попала в зависимость от «общины смерти» в соцсетях.

Об этом сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на старшего помощника прокурора Витебска Ольгу Королеву.

«…Девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по части второй 146-й статьи УК (склонение к самоубийству)», — отметила Королева.

По ее словам, школьница входила в закрытую «группу смерти», зарегистрированную в соцсети, шаг за шагом она проходила «квест» с элементами суицида. Предотвратили самоубийство сотрудники милиции, отметила помощник прокурора Витебска.

Издание также цитирует главного врача Витебского областного центра психиатрии и наркологии Елены Мартыновой. По ее данным, это не единственный такой случай в городе. Мартынова отметила, что 17-летняя девушка разместила в соцсети предсмертную записку, в центр о ней сообщила студентка медуниверситета. «

Мы сразу обратились в компетентные органы, и девочку спасли. Сейчас она практически в норме, готовится к выписке из стационара. Выяснилось, что ее секретной задачей в квесте было порезать вены и попасть в психиатрическую клинику. И она это сделала. Примерно такие же истории случились в Витебске еще с тремя девочками, одна из них проходит лечение амбулаторно», — сказала психиатр.

 
Теги: Витебск
 
 
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