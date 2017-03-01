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СК о розыске преступника, ограбившего банк в Полоцком районе

02.03.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности разбойного нападения ведущим радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

"По данным следствия, 1 марта около 15 часов неизвестный вошел в здание банка в деревне Фариново Полоцкого района, где нанес несколько ударов электрошокером специалисту банка и похитил из кассы денежные средства в сумме 10 тысяч 300 рублей", — сказала Сахарова.

Уточняется, что отделение банка находится в местном Доме культуры по ул. Центральной, данное отделение банка единственное на весь населенный пункт, его закрытие в связи с нападением фактически парализовало жизнь поселка. Банкоматов в населенном пункте нет, соответственно, у жителей отсутствует возможность снять наличные деньги.

В результате нападения кассир серьезно не пострадал и в госпитализации не нуждался. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой с целью завладения имуществом в крупном размере".

Следователи Полоцкого межрайонного отдела СК совместно со следователями УСК по Витебской области и экспертами-криминалистами провели осмотр места происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения в здании банка. По поручению следователей сотрудники органов внутренних дел устанавливают личность мужчины.

"Приметы преступника: рост около 180 сантиметров, спортивное телосложение. Одет в темно-синие джинсы, простроченную куртку темно-синего цвета типа "пуховик", на рукавах и капюшоне накладки голубого цвета. Шапка удлиненная вязаная черного цвета, туфли либо кроссовки серого цвета с темной подошвой. Лицо закрыто материей зеленого цвета, возможно медицинской маской либо шарфом. На руках черные перчатки", — рассказала представитель СК.

Граждан, узнавших преступника либо располагающих информацией о его возможном местонахождении, следователи просят позвонить по телефону 102 или обратиться в УСК по Витебской области по адресу г.Витебск, Московский 51а.

Комментарий официального представителя Управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой об ограблении банка в деревне Фариново и розыске преступника слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Полоцким межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, в деревне Фариново неизвестный ударил электрошокером кассира банка и...

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