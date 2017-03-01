Ставки земельного налога и налога на недвижимость изменились в Бресте. Соответствующее решение городского Совета депутатов от 28 декабря 2016 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, для физических лиц налог на землю и недвижимость вырос в 2 раза. Исключение составляют физические лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 1 группы с детства, пенсионеры, инвалиды 1 или 2 группы, с которыми проживают трудоспособные лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 1 группы с детства, а также горожане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Бреста». Для этих категорий налоги на землю и недвижимость уменьшены в 2 раза.

Также ставки земельного налога и налога на недвижимость в 2 раза снижены для организаций ЖКХ, находящихся в собственности города, предприятий, использующих труд инвалидов, операторов зоны ожидания в системе электронной очереди международного автодорожного пункта пропуска «Брест», спортивных клубов, занимающихся развитием хоккея с шайбой и фигурного катания.

Для большинства организаций и индивидуальных предпринимателей налоги выросли в 2,5 раза. Для открытых акционерных обществ с долей республиканской собственности более 90%, осуществляющих производство компьютерных классов для учреждений образования, ставки выросли в 2 раза. В 1,5 раза — для ОАО с формой собственности города более 80%, основным видом деятельности которых является предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания без ресторанов, а также для открытых акционерных обществ, которые занимаются производством машин для внесения твердых минеральных удобрений, зерноочистительно-сушильных комплексов и воздухонагревателей.

Ставки земельного налога увеличены в 1,5 раза для ОАО с долей собственности государственного объединения «Белресурсы» более 50%, основным видом деятельности которых является оптовая торговля неметаллическими отходами. На столько же подрос налог на землю для совместных обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность в рамках реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути», для республиканских унитарных предприятий, участвующих в реализации Республиканской программы развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016−2020 годы, некоторых других организаций государственной формы собственности.

Увеличение ставок земельного налога и налога на недвижимость не распространяется на индивидуальных предпринимателей, оказывающих экспортные туристические услуги, с удельным весом в общем объеме туруслуг не менее 20%, на организации ЖКХ, находящиеся в собственности города и обеспечивающие население и социальную сферу твердыми видами топлива. Также увеличение ставок не коснулось организаций городского транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров в регулярном сообщении, некоторых предприятий Минпрома, легкой и пищевой промышленности, организаций агросервисов, потребкооперации, занимающихся производством изделий народных промыслов, оказывающих услуги химчистки одежды и стирки белья, организацией питания учащихся, розничной торговлей фруктами и овощами, их переработкой и консервированием, некоторых категорий субъектов малого предпринимательства и ряда других организаций.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-