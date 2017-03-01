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Госстандарт оптимизирует национальные техтребования
02.03.2017 13:36 — Разное | Ежедневник
фото: personal-kolin.ch
Технические требования к продукции, установленные на национальном уровне, собираются уменьшить и упростить.
Государственной комитет по стандартизации оптимизирует национальные технические требования к продукции, сообщил председатель Госстандарта Беларуси Виктор Назаренко, передает
В стране сейчас действует более 1,1 тыс. технических кодекса установившейся практики (ТКП), разработанных различными органами госуправления.
«По этим документам должна быть проделана серьезная работа по их пересмотру", - отметил Виктор Назаренко.
По его словам, должны быть исключены административные процедуры и требования, которые не относятся к вопросам безопасности. Должны остаться только те ТКП, по которым будет принято соответствующее решение правительства.
Данная работа предусмотрена в рамках реализации нового закона в области технического нормирования и стандартизации, который вступает в силу с 30 июля 2017 года.
В Госстандарте также считают необходимым значительно сократить количество действующих в стране технических условий, которые разрабатываются самими изготовителями или импортерами для выпуска продукции. Фонд таких документов превышает 30 тыс. документов.
"На основные виды продукции сегодня есть государственные стандарты, которые доступны и добровольны для применения, и потребители больше доверяют изготовленной по ним продукции. Разработка технических условий может быть оставлена там, где это необходимо в обязательном порядке, например, при производстве сложной технической продукции", - пояснил Виктор Назаренко.
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Технические требования к продукции, установленные на национальном уровне, собираются уменьшить и упростить.
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