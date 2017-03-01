



ЛНР и ДНР начали вводить внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных на территории непризнанных республик. Это еще один шаг к отторжению Донбасса от Украины.

Введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, находящихся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, началось с полуночи 1 марта, пишет РБК .

В ДНР оно должно завершиться к вечеру того же дня, говорится в распространенном пресс-службой заявлении главы ДНР Александра Захарченко. По его словам, под внешнее управление перешло порядка 40 предприятий.​ Захарченко добавил, что никто из украинских собственников не выходил на связь с представителями ДНР. О том, что на предприятиях будет введено внешнее управление, главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили 27 февраля. Свое решение они объяснили тем, что из-за введения торговой блокады со стороны Украины работа предприятий оказалась под угрозой.



Сейчас четкого списка предприятий, на которых будет введено внешнее управление, нет, говорит РБК источник в министерстве угля и энергетики ДНР. Сначала власти должны выяснить, какие из предприятий платили ранее налоги Украине, а какие — ДНР. Те предприятия, которые платили Украине, должны будут пройти процедуру регистрации в ДНР и начать платить налоги по месту пребывания, объясняет он.

Одним из главных пострадавших от решений властей ЛНР и ДНР станет украинский бизнесмен Ринат Ахметов. 1 марта прекратил работу донецкий офис принадлежащей Ахметову телекоммуникационной компании «Укртелеком». Компания заявила, что работа на временно неподконтрольных Украине территориях заблокирована «из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами». «Прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тыс. человек», — говорится в сообщении компании. Собеседник РБК на одном из предприятий Ахметова отметил, что «это очень напоминает ситуацию в Крыму: тогда работу «Укртелекома» на полуострове тоже быстро заблокировали».



Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в компании Lifecell (также входит в принадлежащую Ахметову группу СКМ, предоставляет услуги мобильной связи) сообщило, что оператор прекратил предоставление услуг на неподконтрольной Украине территории еще 22 февраля из-за блокировки работы.