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Донбасский передел: как меняют управление на украинских предприятиях
02.03.2017 13:18 — Разное | Ежедневник
ЛНР и ДНР начали вводить внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных на территории непризнанных республик. Это еще один шаг к отторжению Донбасса от Украины.
Введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, находящихся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, началось с полуночи 1 марта, пишет
В ДНР оно должно завершиться к вечеру того же дня, говорится в распространенном пресс-службой заявлении главы ДНР Александра Захарченко. По его словам, под внешнее управление перешло порядка 40 предприятий. Захарченко добавил, что никто из украинских собственников не выходил на связь с представителями ДНР. О том, что на предприятиях будет введено внешнее управление, главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили 27 февраля. Свое решение они объяснили тем, что из-за введения торговой блокады со стороны Украины работа предприятий оказалась под угрозой.
Одним из главных пострадавших от решений властей ЛНР и ДНР станет украинский бизнесмен Ринат Ахметов. 1 марта прекратил работу донецкий офис принадлежащей Ахметову телекоммуникационной компании «Укртелеком». Компания заявила, что работа на временно неподконтрольных Украине территориях заблокирована «из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами». «Прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тыс. человек», — говорится в сообщении компании. Собеседник РБК на одном из предприятий Ахметова отметил, что «это очень напоминает ситуацию в Крыму: тогда работу «Укртелекома» на полуострове тоже быстро заблокировали».
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ЛНР и ДНР начали вводить внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных на территории непризнанных республик. Это еще один шаг к отторжению...
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