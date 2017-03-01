Снег растаял, но не всех это обстоятельство радует. В соцсетях пользователи активно размещают фото отнюдь не весеннего содержания. Вместо красивых романтичных пейзажей — грязь, колеи по колено и лужи размером с озера. Жалобы людей на бездорожье ежедневно поступают и на редакционную почту TUT.BY.



vk.com/rnewscity

«С первым днем весны горожане, у каждого она своя. Это после работ водоканала и связистов, как видите за собой порядок оставлять они даже и не думают. Но если ты песок на улице оставил или щебень для работ по дому, то через 3 дня про тебя напишут в газете, как о непорядочном гражданине и наложат штраф. Где справедливость?» — негодует житель Речицы Петя Шарапов. Чтобы не быть голословным, пользователь прилагает фотодоказательства.



vk.com/rnewscity

Судя по активности в комментариях к публикации для жителей Речицы проблема дорог актуальна. Горожане наперебой выставляют фото уличных пейзажей. Аналогичные проблемы на Грибоедова, Мичурина и Щербитова.

А это уже Рогачев.



vk.com/hello_rogachev

В деревне Климовка Гомельского района, как и в Венеции, есть свой канал. Проходит по центру одной из улиц. Только вместо гондольеров по нему передвигаются недовольные жители.





«Чтобы с нашей улицы Совхозной выехать на центральную нужно иметь в прямом смысле трактор, потому что грязь и лужи по колено. Я не преувеличиваю. Один раз мое авто засело в грязи, так я даже открыть дверь не смогла, чтобы выйти, просто ужас какой-то», — жалуется местная жительница Юлия Старовойтова.





«Хотелось бы взглянуть в глаза тому, кто делал проект тротуара (от завода ЖБИ в сторону Вертолетной площадки) и особенно тому, кто принимал работу — он тупой или взяточник??? На фотографии не река, а тротуар, после любого, даже небольшого дождя», — не доволен благоустройством другой пользователь Serge Lagonsky.



vk.com/rechitsa_uncensored

«Судя по нашим дорогам закончилась не зима, а война» — горько шутят пользователи соцсетей. Кто-то предлагает организовать конкурс на лучшую лужу заранее предсказывая, кто получит гран-при, кто-то строчит жалобы в местные исполкомы, однако пока ничего не меняется.



