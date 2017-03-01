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Карьера Цепкало: как посол в США стал главным айтишником Беларуси
02.03.2017 14:02 — Разное | Ежедневник
Более 11 лет Валерий Цепкало занимал должность директора администрации ПВТ, одним из инициаторов которого он и являлся.
Александр Лукашенко 2 марта освободил Валерия Цепкало от должности директора Парка высоких технологий.
Как
Пока не известно, кто займёт освободившийся пост. Получить комментарий в пресс-службе президента Беларуси нам пока не удалось.
11 лет во главе ПВТ
Более 11 лет Валерий Цепкало занимал должность директора администрации ПВТ, одним из инициаторов которого он и являлся.
Он не однажды рассказывал в интервью, как ещё будучи послом Беларуси в США в конце 1990-х — начале 2000-х побывал в Кремниевой долине, осознав необходимость остановить «утечку мозгов» из Беларуси.
«Был оскорбительным тот факт, что для того, чтобы стать успешным, человеку нужно было уехать из Беларуси в Кремниевую долину», — говорил Цепкало в интервью The Wall Street Journal.
Вспоминая то время, Валерий Цепкало написал в предисловии к книге «Парк высоких технологий: 10 лет развития», что ему приходилось «индивидуально работать» с каждым министром, разъясняя суть собственных предложений по созданию ИТ-парка со льготным налоговым режимом для компаний резидентов. Многие из министров, по словам Цепкало, не понимали и не желали разбираться, «кто-то попросту не верил, что такое в Беларуси в принципе возможно».
«Положа руку на сердце, приходится констатировать, что практически никто не ожидал, что в нашей стране вырастет ИТ-индустрия в её нынешнем виде, — пишет глава ПВТ. — У меня сложилось впечатление, что большинство участников процесса со стороны госаппарата согласилось с идеей ПВТ, исходя из такого соображения: «Ладно, пусть будет такая игрушка, коль денежных вливаний не требует. Пользы она она не принесёт, но и вреда тоже».
Президентский декрет №12 «О Парке высоких технологий» от 22 сентября 2005 года гарантировал принцип не индивидуальных, а секторальных льгот, «который широко используется в мире для поддержки и развития прорывных высокотехнологических секторов экономики». Согласно декрету, компании-резиденты ПВТ освобождаются от уплаты всех корпоративных налогов, включая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Индивидуальный подоходный налог для сотрудников имеет фиксированную ставку 9% и не включается в совокупный годовой доход.
В ходе недавнего многочасового общения с журналистами Александр Лукашенко заявил, что согласился на льготные условия для ИТ-сектора, потому что «хотел, чтобы разумных людей в стране было побольше, в том числе и в ИТ-сфере».
«Это большая перспектива. Мы вокруг них там бегали, строили, и сейчас строим. Ну мир в этом направлении развивается. Не хотелось бы упустить нам это направление, чтобы оно исчезло из нашей страны. Потому что у нас [есть] люди толковые, готовые работать в этом направлении», — отметил глава государства.
По мнению Валерия Цепкало, в ПВТ сформировался иной тип экономики, чем во всей остальной Беларуси, который он назвал «оазисом новой экономики в нашей стране».
По итогам 2016 года, объем производства компьютерных программ компаний-резидентов ПВТ составил $904,4 млн, а экспорт услуг — $820,6 млн, что в 37 раз больше, чем десять лет назад. Сегодня в Парке работают 165 компаний с общим штатом в 27342 сотрудников.
По словам Цепкало, благодаря усилиям резидентов ПВТ экспорт компьютерных услуг стал второй по значимости статьёй в формировании положительного сальдо внешней торговли услугами.
Отвечая на прошлой неделе на вопрос корреспондента dev.by о вероятности отмены льготного налогового режима для резидентов ПВТ после 2020 года, Цепкало выказал надежду на его продление.
«Это убеждение исходит из имеющихся результатов: ежегодные выручки, налоги, которые мы платим, репутация отрасли в мире. Никто не может быть заинтересован в том, чтобы ИТ снова исчезло, а специалисты покинули страну», — сказал он.
Как профессиональный дипломат стал главным айтишником Беларуси
Валерий Цепкало родился 22 февраля 1965 года в Гродно. Выпускник гродненской СШ №14 с углубленным изучением английского языка. Учился в БНТУ (1982-84), служил в советской армии (1984-86). Со второй попытки поступил в Московский государственный институт международных отношений, который окончил в 1991 году. Дипломатическую карьеру начал в посольстве СССР в Финляндии (Хельсинки).
В 1993-1994 годах был советником председателя Верховного совета Беларуси по внешнеполитическим вопросам.
На президентских выборах 1994 года стал одним из руководителей предвыборного штаба Александра Лукашенко, а вслед за его избранием — первым замминистра иностранных дел Беларуси.
С 1997 по 2002 работал послом Беларуси в США и Мексике.
После возвращения в Минск — помощник президента Беларуси, а с октября 2005 — директор администрации учреждённого президентским декретом Парка высоких технологий.
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Более 11 лет Валерий Цепкало занимал должность директора администрации ПВТ, одним из инициаторов которого он и являлся.
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