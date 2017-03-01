



Более 11 лет Валерий Цепкало занимал должность директора администрации ПВТ, одним из инициаторов которого он и являлся.

Александр Лукашенко 2 марта освободил Валерия Цепкало от должности директора Парка высоких технологий.

Как dev.by удалось узнать от нескольких сотрудников администрации Парка, для них информация об отставке Валерия Цепкало стало неожиданностью.

Пока не известно, кто займёт освободившийся пост. Получить комментарий в пресс-службе президента Беларуси нам пока не удалось.

11 лет во главе ПВТ

Более 11 лет Валерий Цепкало занимал должность директора администрации ПВТ, одним из инициаторов которого он и являлся.

Он не однажды рассказывал в интервью, как ещё будучи послом Беларуси в США в конце 1990-х — начале 2000-х побывал в Кремниевой долине, осознав необходимость остановить «утечку мозгов» из Беларуси.

«Был оскорбительным тот факт, что для того, чтобы стать успешным, человеку нужно было уехать из Беларуси в Кремниевую долину», — говорил Цепкало в интервью The Wall Street Journal.

Вспоминая то время, Валерий Цепкало написал в предисловии к книге «Парк высоких технологий: 10 лет развития», что ему приходилось «индивидуально работать» с каждым министром, разъясняя суть собственных предложений по созданию ИТ-парка со льготным налоговым режимом для компаний резидентов. Многие из министров, по словам Цепкало, не понимали и не желали разбираться, «кто-то попросту не верил, что такое в Беларуси в принципе возможно».

«Положа руку на сердце, приходится констатировать, что практически никто не ожидал, что в нашей стране вырастет ИТ-индустрия в её нынешнем виде, — пишет глава ПВТ. — У меня сложилось впечатление, что большинство участников процесса со стороны госаппарата согласилось с идеей ПВТ, исходя из такого соображения: «Ладно, пусть будет такая игрушка, коль денежных вливаний не требует. Пользы она она не принесёт, но и вреда тоже».

Президентский декрет №12 «О Парке высоких технологий» от 22 сентября 2005 года гарантировал принцип не индивидуальных, а секторальных льгот, «который широко используется в мире для поддержки и развития прорывных высокотехнологических секторов экономики». Согласно декрету, компании-резиденты ПВТ освобождаются от уплаты всех корпоративных налогов, включая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Индивидуальный подоходный налог для сотрудников имеет фиксированную ставку 9% и не включается в совокупный годовой доход.





В ходе недавнего многочасового общения с журналистами Александр Лукашенко заявил, что согласился на льготные условия для ИТ-сектора, потому что «хотел, чтобы разумных людей в стране было побольше, в том числе и в ИТ-сфере».

«Это большая перспектива. Мы вокруг них там бегали, строили, и сейчас строим. Ну мир в этом направлении развивается. Не хотелось бы упустить нам это направление, чтобы оно исчезло из нашей страны. Потому что у нас [есть] люди толковые, готовые работать в этом направлении», — отметил глава государства.

По мнению Валерия Цепкало, в ПВТ сформировался иной тип экономики, чем во всей остальной Беларуси, который он назвал «оазисом новой экономики в нашей стране».

По итогам 2016 года, объем производства компьютерных программ компаний-резидентов ПВТ составил $904,4 млн, а экспорт услуг — $820,6 млн, что в 37 раз больше, чем десять лет назад. Сегодня в Парке работают 165 компаний с общим штатом в 27342 сотрудников.

По словам Цепкало, благодаря усилиям резидентов ПВТ экспорт компьютерных услуг стал второй по значимости статьёй в формировании положительного сальдо внешней торговли услугами.

Отвечая на прошлой неделе на вопрос корреспондента dev.by о вероятности отмены льготного налогового режима для резидентов ПВТ после 2020 года, Цепкало выказал надежду на его продление.

«Это убеждение исходит из имеющихся результатов: ежегодные выручки, налоги, которые мы платим, репутация отрасли в мире. Никто не может быть заинтересован в том, чтобы ИТ снова исчезло, а специалисты покинули страну», — сказал он.

Как профессиональный дипломат стал главным айтишником Беларуси

Валерий Цепкало родился 22 февраля 1965 года в Гродно. Выпускник гродненской СШ №14 с углубленным изучением английского языка. Учился в БНТУ (1982-84), служил в советской армии (1984-86). Со второй попытки поступил в Московский государственный институт международных отношений, который окончил в 1991 году. Дипломатическую карьеру начал в посольстве СССР в Финляндии (Хельсинки).

В 1993-1994 годах был советником председателя Верховного совета Беларуси по внешнеполитическим вопросам.

На президентских выборах 1994 года стал одним из руководителей предвыборного штаба Александра Лукашенко, а вслед за его избранием — первым замминистра иностранных дел Беларуси.

С 1997 по 2002 работал послом Беларуси в США и Мексике.

После возвращения в Минск — помощник президента Беларуси, а с октября 2005 — директор администрации учреждённого президентским декретом Парка высоких технологий.