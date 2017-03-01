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Белорусские биатлонистки принимают участие в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!
В четверг в южнокорейском Пхенчхане стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, на котором спортсмены смогут протестировать олимпийскую трассу.
Первой гонкой будет женский спринт, в котором нашу команду представят Ирина Кривко (№15), Дарья Домрачева (№33), Надежда Скардино (№36), Дарья Юркевич (№48) и Надежда Писарева (№86).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Марен Хаммершмидт (№1), Татьяна Акимова (№2), Юлия Джима (№4), Франциска Хильдебранд (№13), Лаура Дальмайер (№18), Анаис Бескон (№24), Тириль Экхофф (№29), Сюзан Данкли (№35), Анаис Шевалье (№51), Жюстин Брайсаз (№58), Габриэла Коукалова (№61), Мари Дорен-Абер (№67), Кайса Макарайнен (№70), Доротея Вирер (№74).
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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В четверг в южнокорейском Пхенчхане стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, на котором спортсмены смогут протестировать олимпийскую трассу.
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