﻿﻿ Белорусские биатлонистки принимают участие в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские биатлонистки принимают участие в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!

02.03.2017 14:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В четверг в южнокорейском Пхенчхане стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, на котором спортсмены смогут протестировать олимпийскую трассу.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Первой гонкой будет женский спринт, в котором нашу команду представят Ирина Кривко (№15), Дарья Домрачева (№33), Надежда Скардино (№36), Дарья Юркевич (№48) и Надежда Писарева (№86).

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Марен Хаммершмидт (№1), Татьяна Акимова (№2), Юлия Джима (№4), Франциска Хильдебранд (№13), Лаура Дальмайер (№18), Анаис Бескон (№24), Тириль Экхофф (№29), Сюзан Данкли (№35), Анаис Шевалье (№51), Жюстин Брайсаз (№58), Габриэла Коукалова (№61), Мари Дорен-Абер (№67), Кайса Макарайнен (№70), Доротея Вирер (№74).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

Изменить сортировку сообщений трансляции

 

 

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг в южнокорейском Пхенчхане стартует очередной этап Кубка мира по биатлону, на котором спортсмены смогут протестировать олимпийскую трассу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Карьера Цепкало: как посол в США стал главным айтишником Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика