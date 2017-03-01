«Дом балерин» находится за Большим театром оперы и балета на улице Пашкевич, 5. Четырехэтажное здание на три подъезда построили еще в 1935 году. Во время войны оно пострадало и было восстановлено в 50-х. Этот дом был и остается легендарным — здесь жили театральные знаменитости. Теперь можно лишь воображать, как из подъезда выходила красавица-балерина Бася Карпилова, а под окнами ее соседа — оперного певца Исидора Болотина — стояли поклонницы. Впрочем, в квартире № 5 и сейчас, бывает, слышна музыка: там дает уроки виолончели мировая знаменитость — Владимир Перлин.





«Казалось, что мы живем в музыкальной шкатулке»

С виду дом на улице Пашкевич — типичная сталинка вне пешеходных потоков, где из примечательных объектов — ресторан. Но старожилы еще помнят, как первый этаж дома со стороны театра занимали небольшие магазинчики — хлебный и антикварный. А потом — как под этот ресторан переделывали квартиру балерины.





С тех пор здание серьезных изменений не переживало, если не считать покраски фасада в 2009 году аккурат к открытию Большого театра после реконструкции.

На парадной стороне дома, той, что смотрит окнами на театр, — единственный во всем доме балкон.





Старожилы рассказывали, что построил себе этот балкон инженер театра Черноусов, который следил за реконструкцией дома в послевоенное время. Позже в его квартире поселилась прима Большого театра Бася Карпилова .

Легендарной Баси не стало в 2013 году, и ее дочь — в прошлом тоже балерина — Любовь Карпилова продала квартиру. Сейчас Любовь Викторовна работает в Большом театре костюмером. В общей сложности она театру отдала полвека. Вспоминает, как сложно было решить квартирный вопрос в послевоенное время:

— Мама ходила на уроки в шестой подъезд театра, где в 50-е годы находился Театрально-художественный институт. (Именно там и познакомились родители Любови Карпиловой — режиссер Виктор Карпилов и балерина Бася Розенблат. — Прим. TUT.BY). В пятом подъезде были гримерные комнаты — там в буквальном смысле жили артисты. Была там комната и у нас с мамой. Детьми мы любили носиться по театру и запросто могли наткнуться то на диван, то на примус, где жарилась картошка.



Бася Карпилова

Любовь Карпилова вспоминает любопытный случай: когда ее мама танцевала партию Эсмеральды в одноименном балете, у нее в сцене была живая коза. Козу эту устроили в соседнюю комнату-гримерную как «артистку, исполняющую роль козы» и поставили на довольствие соответствующим приказом. Впрочем, вскоре от этой идеи отказались. Но и сами артисты не задержались в гримерках, а получили новые квартиры в доме около театра по улице Чичерина, 3.

Бася Карпилова и знаменитая козочка в балете «Эсмеральда».

Фото из архива театра

— Этот дом тоже называли театральным, — рассказывает Любовь Карпилова. — На первых этажах дали квартиры маме, Семену Дречину и Нине Млодинской. Прожив там несколько лет, мы поменялись квартирами с вдовой Черноусова. Так вот вышло, что нам досталась именно эта квартира с единственным балконом на улице Пашкевич, 5.

В одном подъезде (первом) с балериной Басей Карпиловой жили и другие театральные знаменитости. На первом этаже — пианистка Ева Эфрон с мужем Борисом Афанасьевым, который в то время был главным дирижером. Напротив была квартира бухгалтера театра. Квартиру на втором этаже занимала звездная чета — балерина Юлия Хираско и народный артист Исидор Болотин, тот самый, под окнами которого дежурили поклонницы. Все они блистали на сцене Большого театра в 50−60-х годах.



Любовь Карпилова

— Этажом выше жил виолончелист, а мы — напротив, — вспоминает Любовь Карпилова. — И всю жизнь с одной стороны звучала виолончель, а над нами, где жила семья главного концертмейстера Толкачева (50-е годы. — Прим. TUT.BY), — пианино. К ним постоянно приходили из театра, пели, играли, и нам казалось, что мы живем в музыкальной шкатулке. Этажом выше, прямо над нами, жила знаменитая балерина Нина Давыденко.



Нина Давыденко

Впоследствии Нина Степановна продала квартиру в легендарном доме, переехала в другой район, но потом вернулась и купила квартиру на соседней улице Чичерина. Ее до сих пор можно встретить у этого дома, где она любит прогуливаться. На одной площадке с ней когда-то жила еще одна знаменитая балерина, народная артистка Алевтина Корзенкова.

Корзенкова Алевтина — в роли Марии («Мечта»). Фото: kino-teatr.ru

К слову, сцена из балета «Избранница» Евгения Глебова, где Алевтина Корзенкова танцевала партию Натальки, была изображена на сторублевой купюре.





Ванну можно было поставить только на кухне

Любовь Карпилова вспоминает, что в доме было много коммунальных квартир. Исключением был только первый подъезд.

— Во втором подъезде в одной коммуналке жили виолончелист Гринко с женой, соседом у них был великолепный певец Лазарев. Дальше жила семья Вепринских, которые танцевали в Большом театре. В этом же доме жили дедушка и родители Юлии Дятко — балерины, заслуженной артистки Беларуси.

Из старожилов во втором подъезде застали дома Юрия Сергиевского. Справа от двери висит табличка о том, что здесь живет ветеран войны. Прикрепили ее в прошлом году школьники по случаю того, что Юрию Александровичу исполнилось сто лет. И Минобороны не забыло: поздравили и подарили ветерану макет ППШ.



Юрий Александрович Сергиевский после войны преподавал историю в архитектурно-строительном техникуме (сейчас это Минский государственный архитектурно-строительный колледж). Еще тридцать лет назад написал историю семьи и свою биографию от руки.

— Папа уже почти не видит, очень плохо слышит, но когда взял в руки оружие, сразу сказал, что это ППШ, — рассказывает Ольга Юрьевна. Она уже на пенсии, досматривает отца. В этом доме они были практически единственными, кто не имел отношения к Большому театру.









Впрочем, с детства Ольгу Юрьевну родители водили на спектакли. Она вспоминает одну из первых увиденных постановок — детский балет «Доктор Айболит» (1951 год), где Ванечку играла соседка по дому, балерина Бася Карпилова, а Танечку — балерина из соседнего дома — Зюванова.

Этот дом, вспоминает Ольга Юрьевна, полностью отдавали театральным. Но несколько квартир дали и военным. Они переехали в ту, что была на первом этаже, в 50-е годы из барака, где сейчас стоит завод "Горизонт".



Ванна так и осталась на своем прежнем месте — в кухне у окна

— Здесь три комнаты, и в каждой жило по офицерской семье. Из «удобств» был только туалет. В кухне — печное отопление. Только в 60-е годы, когда убирали печи, мы поставили ванну прямо у окна в кухне — больше нигде не помещалась. — Ольга Юрьевна приглашает в кухню и показывает ту саму ванну. С иронией говорит, что раньше это считалось шиком.

— Как установили эту ванну, все ходили к нам смотреть, хвалили.

Об особенностях планировок этого дома вспоминает и Любовь Карпилова:

— Мы одними из первых сделали на кухне душевую кабину, площадь позволяла. А в той комнате, где было два окна, установили перегородку и получили дополнительную комнату — там впоследствии жила бабушка, которую мама забрала к себе из Баку.

Этажом выше, вспоминает Любовь Карпилова, жила заслуженная артистка Нина Давыденко с мужем, та, о которой мы рассказывали выше. Они тоже, как и Карпиловы, перегородили комнату с двумя окнами, но для того, чтобы сделать в ней ванную.





Удивительно, но за все время своего существования дом не ремонтировался. Местные говорят, что даже коммуникации не меняли. В подъезде тоже все с тех далеких времен — плитка на лестничных маршах, деревянные почтовые ящики.

Многие наследники уже продали легендарные квартиры. Новые владельцы, делая в них ремонты, сами меняли коммуникации. Единственное, что огорчает местных жителей, — то, что на доме нет мемориальной доски.

— В прошлом году я лично написала письма министру культуры и мэру города с просьбой установить мемориальную доску на нашем доме в память о легендах, которые здесь жили, — рассказывает Алла Аркадьевна. Она не имеет отношения к театралам, но живет в легендарном доме не один десяток лет и помнит всех артистов. — И Минкульт, и мэрия ответили, что не против установки памятной таблички, направили с этим вопросом в Большой театр. На этом дело и стало. Так и непонятно, будет ли когда-нибудь установлена здесь мемориальная доска. Нам очень бы хотелось, чтобы об артистах, которые блистали на сцене Большого театра после войны, тоже помнили.