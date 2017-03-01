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В суд передано уголовное дело в отношении бывших чиновников Минтранса и БелЖД

02.03.2017 14:22 — Разное | Tut.by  
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Генеральная прокуратура Беларуси передала материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего первого заместителя министра транспорта Беларуси Евгения Рогачева, в суд. AUTO.TUT.BY выяснил, что по делу также проходят бывший первый заместитель начальника БелЖД Владимир Михайлюк и заместитель генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислав Лембиевский.


До настоящего времени информация о причине ареста, ходе следствия, а также, что вменяется задержанным, не была обнародована. Некоторую информацию AUTO.TUT.BY удалось узнать от от отца Евгения Рогачева — Валерия.

— Мы ходим на свидания, переписываемся с сыном — почта работает нормально. Сын чувствует себя хорошо. Сейчас мы все ждем начала суда, — сказал мужчина.

По предварительной информации Евгения Рогачева обвиняют по п. 3 ст. 424 УК РБ (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкции по этой части предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


Евгений Рогачев. Фото: БЕЛТА

Евгений Рогачев был освобожден от должности первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси в связи с совершением поступка, несовместимого с нахождением на государственной службе.


Владимир Михайлюк. Фото: rw.by

Михайлюк был освобожден от должности с иной формулировкой: «за нарушение письменного обязательства по выполнению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией».


Владислав Лембиевский. Скриншот с видео телеканала СТВ

Владислав Лембиевский был уволен с работы в связи с окончанием срока трудового контракта.

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего первого заместителя министра транспорта Беларуси Евгения Рогачева переданы в Минский городской суд. Дата первого заседания еще не назначена. AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий.

Напомним, Рогачев, Михайлюк и Лембиевский были задержаны в декабре 2015 года. В Следственном комитете, КГБ и МВД информацию о задержании TUT.BY тогда не подтвердили. В пресс-службе правительства отказались сообщить что-либо, кроме факта отставки чиновников.

 
 
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