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В России бомбардировщик создал пробку на трассе

02.03.2017 14:34 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилось видео поездки по Воронежу фронтового бомбардировщика Су-24. Самолет со снятыми крыльями буксировал армейский КрАЗ со скоростью всего 5 км/ч, из-за чего на дороге образовалась пробка, сообщает российская газета.

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По сведениям издания, бомбардировщик перевозили по городу с военного аэродрома «Балтимор» на воронежский авиазавод для ремонта. В дороге самолет сопровождали автомобили военной автоинспекции.

Су-24 — сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, печально известный своей ненадежностью. По словам бывшего заместителя главнокомандующего ВВС России Виктора Кота, на 1998 год самолет Су-24 был наиболее аварийным летательным аппаратом в российской военной авиации.

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Бомбардировщик перевозили с военного аэродрома "Балтимор" на воронежский авиазавод для ремонта.

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