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Что жители Беларуси ищут к 8 Марта в интернете?

02.03.2017 14:39 — Разное | Ежедневник  
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Что жители Беларуси ищут к 8 Марта в интернете?

Каждый год в начале марта белорусы заваливают поиск Яндекса запросами о Международном женском дне: всего за несколько дней о нем успевают спросить более миллиона раз.

Как сообщили "Ежедневнику"  в компании "Яндекс", чаще всего к 8 Марта белорусы в интернете хотят найти:

1. Поздравления

2. Стихи

3. Открытки

4. Картинки

5. Прозу

6. Подарки

7. СМС

8. Песни

Вполне ожидаемо на первом месте поискового рейтинга оказались поздравления: почти половина запросов к Яндексу о празднике касается этой темы. Чаще всего ищут короткие поздравления. Попадаются и оригинальные запросы, например [красивое поздравление от воспитателя мамам и бабушкам в конце утренника 8 марта в детском саду][поздравления лукашенко женщинам на 8 марта]* и [поздравление с 8 марта для завхоза детского сада].

Душа белорусов особенно тяготеет к поэзии — поздравления в стихах ищут в два раза чаще, чем в прозе:

[длинный стих о поздравлении женщин с 8 марта]

[стихи 8 марта вера в чудо 4 строчки]

[стих про бабушку до слёз на 8 марта]

Одним из главных атрибутов 8 Марта жители Беларуси считают открытки – каждый десятый запрос о празднике на эту тему. Те, кто ищут открытки, обычно спрашивают, как сделать или нарисовать их самостоятельно. А вот несколько интересных запросов:

[простые открытки с 8 марта детский сад]

[открытки с 8 марта по электронной почте]

[открытка на 8 марта блестящие]

Почти так же часто, как и открытки, к 8 Марта ищут картинки с поздравлениями. Преимущественно интересуются оригинальными или «прикольными», бывает, и анимированными. А иногда пользователи точно знают, чего хотят. Так, в Минске пытались найти [открытка шляпка к 8 марта], в Могилеве — [открытки с 8 марта волк с ну погоди], а в Гродно искали [красивые открытки с 8 марта весна и женщина похожи].

Как и в любой другой праздник, люди сталкиваются с проблемой выбора подарков. Данные Яндекса говорят о том, что многие белорусы собираются делать презент на 8 Марта собственноручно. Более четверти запросов о подарках содержит фразу «своими руками»:

[подарки на 8 марта маме и бабушке своими руками чайники]

[что подарить сестре на 8 марта своими руками быстро]

Самый популярный материал для подарков своими руками в Беларуси — бумага, на втором месте — картон. Также handmade-презенты часто выполняют в технике квиллинг. В целом белорусы склонны экономить время – довольно часто ищут, как сделать подарок легко и быстро. 

Остальные пользователи, которые интересуются подарками, спрашивают, «что подарить». Самый распространенный запрос в этой категории — [что подарить маме на 8 марта]. Чаще всего подарки и поздравления ищут для мамы, на втором месте по количеству запросов — для коллеги, на третьем — для подруги. В Гомеле, например, хотели найти, [что подарить внучке 2 года на 8 марта], а в Жлобино — [что подарить куме на 8 марта].

Замыкают список популярных тем праздничные песни. В основном ищут композиции о маме. Но в Бресте, например, искали [песни рэп визитка на 8 марта], а в Минске — [самую-самую лучшую песню для любимой на 8 марта скачать].

Вот еще несколько интересных запросов жителей Беларуси о 8 Марта:

[как по-английски пишется открытки маме с 8 марта]

[открытка с 8 марта мужику]

[что подарить жене на 8 марта если мало денег]

[стих про настю короткий к 8 марта утренник в нач школе]

[как отмечают 8 марта на мадагаскаре]

[что можно подарить учительнице по истории на 8 марта]

[как мужчине подготовиться к 8 марта]

[что подарить сотрудницам если нас 3 а их 25]

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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