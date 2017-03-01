



Каждый год в начале марта белорусы заваливают поиск Яндекса запросами о Международном женском дне: всего за несколько дней о нем успевают спросить более миллиона раз.

Как сообщили "Ежедневнику" в компании "Яндекс", чаще всего к 8 Марта белорусы в интернете хотят найти:



1. Поздравления



2. Стихи



3. Открытки



4. Картинки



5. Прозу



6. Подарки



7. СМС



8. Песни

Вполне ожидаемо на первом месте поискового рейтинга оказались поздравления: почти половина запросов к Яндексу о празднике касается этой темы. Чаще всего ищут короткие поздравления. Попадаются и оригинальные запросы, например [красивое поздравление от воспитателя мамам и бабушкам в конце утренника 8 марта в детском саду], [поздравления лукашенко женщинам на 8 марта]* и [поздравление с 8 марта для завхоза детского сада].

Душа белорусов особенно тяготеет к поэзии — поздравления в стихах ищут в два раза чаще, чем в прозе:



[длинный стих о поздравлении женщин с 8 марта]



[стихи 8 марта вера в чудо 4 строчки]



[стих про бабушку до слёз на 8 марта]

Одним из главных атрибутов 8 Марта жители Беларуси считают открытки – каждый десятый запрос о празднике на эту тему. Те, кто ищут открытки, обычно спрашивают, как сделать или нарисовать их самостоятельно. А вот несколько интересных запросов:



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Почти так же часто, как и открытки, к 8 Марта ищут картинки с поздравлениями. Преимущественно интересуются оригинальными или «прикольными», бывает, и анимированными. А иногда пользователи точно знают, чего хотят. Так, в Минске пытались найти [открытка шляпка к 8 марта], в Могилеве — [открытки с 8 марта волк с ну погоди], а в Гродно искали [красивые открытки с 8 марта весна и женщина похожи].

Как и в любой другой праздник, люди сталкиваются с проблемой выбора подарков. Данные Яндекса говорят о том, что многие белорусы собираются делать презент на 8 Марта собственноручно. Более четверти запросов о подарках содержит фразу «своими руками»:



[подарки на 8 марта маме и бабушке своими руками чайники]



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Самый популярный материал для подарков своими руками в Беларуси — бумага, на втором месте — картон. Также handmade-презенты часто выполняют в технике квиллинг. В целом белорусы склонны экономить время – довольно часто ищут, как сделать подарок легко и быстро.

Остальные пользователи, которые интересуются подарками, спрашивают, «что подарить». Самый распространенный запрос в этой категории — [что подарить маме на 8 марта]. Чаще всего подарки и поздравления ищут для мамы, на втором месте по количеству запросов — для коллеги, на третьем — для подруги. В Гомеле, например, хотели найти, [что подарить внучке 2 года на 8 марта], а в Жлобино — [что подарить куме на 8 марта].

Замыкают список популярных тем праздничные песни. В основном ищут композиции о маме. Но в Бресте, например, искали [песни рэп визитка на 8 марта], а в Минске — [самую-самую лучшую песню для любимой на 8 марта скачать].

Вот еще несколько интересных запросов жителей Беларуси о 8 Марта:



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