«Не могу представить, как можно прожить на зарплату меньше 500 долларов», — говорит минчанка Наталья Копейкина, которая работает ивент-менеджером в IT-компании. А вот Катерина Денежкина из Витебска работает продавцом-консультантом в салоне сотовой связи и зарабатывает в среднем 300 рублей. FINANCE.TUT.BY разыскал белорусов с «денежной» фамилией, чтобы выяснить, влияет ли она на уровень дохода и на количество шуток в адрес ее обладателей.

Рубель: «Получаю повышенную стипендию — 105 рублей»

Алена по фамилии Рубель родом из поселка Козловщина (Гродненская область), но уже четвертый год живет в Минске. Алена — студентка: учится на гидрометеоролога, проживает в общежитии.



— Получаю повышенную стипендию — 105 рублей, — рассказывает Рубель о своих доходах. — Остальное дают родители.

Студентка с «денежной» фамилией может похвастаться и личными сбережениями. Она подрабатывала бэк-вокалисткой в баре, продавцом-консультантом в обувном магазине, кассиром в McDonald’s. Алена пробовала себя в сетевом маркетинге, но дольше всего задержалась в отделе продаж одного из журналов. Своей зарплатой была довольна, получала около 350 — 400 рублей.

— Моя фамилия мне очень нравится, — улыбается Алена. — Люди обычно обращают на нее внимание, переспрашивают, куда ставить ударение. Правильно — РубЕль. Видимо, когда буду выходить замуж, придется поменять фамилию, хотя я еще подумаю!

В магазине и в банке Рубель всегда говорят, что фамилия у нее хорошая, «денежная», но сама Алена в ее влияние не верит: «Если у тебя есть определенные амбиции и энергия, то всего сам добьешься».

Денежкина: «Муж, Петуховский, хотел взять мою фамилию»

Катерина Денежкина из Витебска работает продавцом-консультантом в салоне сотовой связи и зарабатывает в среднем 300 рублей в месяц. «Хотелось бы больше, но на жизнь хватает», — говорит девушка. Она не раз замечала, что из-за интересной фамилии на ее бейджике клиенты лучше идут на контакт.

— Когда люди слышат «Денежкина», всегда улыбаются. Часто интересуются, много ли у меня денег? Отвечаю: «Откуда? В стране кризис». Так что фамилия помогает мне найти общий язык даже с незнакомцами.

Со своей фамилией Денежкина не рассталась, даже когда вышла замуж. Напротив, муж Петуховский хотел взять ее девичью фамилию, но тут уж возражать стала его мама. Пара развелась, дочь гордо носит мамину фамилию.

В «финансовую силу» фамилии Катерина не верит. Быть Денежкиной важно для нее совсем по другим причинам.

— Скажу, как есть: у меня не стало отца. Денежкин — это его фамилия. Кроме меня, наследников нет, так что мечтаю родить сына и не дать фамилии исчезнуть. Но когда я по-настоящему сильно полюблю достойного мужчину, соглашусь взять двойную!

Рублевский: «Просил скидку в универсаме «Рублевский»

Илья Рублевский по специальности сварщик. Живет он в Слуцке, но работает в Солигорске.



— Сложилось так, что в Слуцке у меня была маленькая зарплата: около 300 рублей. Друг посоветовал устроиться в Солигорск. Я его послушался — и с новой работой у меня изменилось все! Получил квартиру, купил машину, встретил любовь и вот недавно, 18 февраля, женился. Так скажем, жизнь удалась, — смеется Илья.

Теперь Рублевский просыпается в пять утра, зато зарабатывает около 900 рублей. Молодой человек верит, что в дальнейшем «денежная» фамилия повлияет на его благосостояние. А когда Илья покупал продукты в сети универсамов «Рублевский», то попросил сделать ему скидку:

— Сказал кассиру, что магазин назван в честь моей фамилии! Но та ответила: «К сожалению, нет».

Богатова: «Фамилия мужа — Мозоль. Осталась на своей»

Надежда Богатова работает педагогом дополнительного образования в БГАТУ. На своем опыте она убедилась, что фамилия на доход не влияет: девушка пока находится в статусе молодого специалиста, а потому зарплата у нее небольшая — 350 рублей.



— Но я люблю то, что делаю, и с удовольствием каждое утро иду на работу. Опыт придет со временем, а вместе с ним будет расти и зарплата, — надеется Богатова.

Девушке часто делают комплименты по поводу красоты ее фамилии: последний раз, например, похвалили в поликлинике. Девушка любит свою фамилию, так что не поменяла и после замужества.

— У мужа фамилия Мозоль, и он все понял. Но какая бы у него фамилия не была, я все равно осталась бы на своей. Конечно, человек прославляет фамилию, а не наоборот. Но хочется верить, «как корабль назовешь, так он и поплывет».

Копейкина: «Не думаю, что фамилия прямо отражается на состоятельности»

Минчанка Наталья Копейкина работает в IT-компании ивент-менеджером.

— Мой уровень дохода в два-три раза выше того, который президент называет средним. В целом, зарплата меня устраивает. На фоне знакомых я живу неплохо и обычно ни в чем себе не отказываю. Конечно, для этого приходиться много работать. Искренне сочувствую всем, кому повезло меньше. Не могу представить, как можно в Беларуси прожить на зарплату меньше 500 долларов.



Родня со стороны матери, с цыганскими корнями, уверяет, что «денежные» фамилии имеют магический эффект — но Наталья не благодарит свою фамилию за высокий доход.

— Не думаю, что фамилия прямо отражается на состоятельности. Скорее, свою роль играет отношение человека к ней. Если находите в фамилии какой-то смысл, который направляет вас, это может оказать определенное влияние.

Шуток по поводу фамилии в семье Копейкиных было предостаточно. Отец Натальи как-то признался, что в молодости чувствовал себя неловко, если рассказывали анекдоты о копейках. Когда семья жила в Казахстане, брата Натальи в школе дразнили «Тенгейкиным». Мальчик несколько раз прибегал домой весь в слезах и просил маму поменять фамилию.

— Меня проклятие «Тенгейкина», к счастью, не коснулось. Зато в университете я училась в одной группе с парнем с фамилией Рублев. Думаю, не стоит говорить о дьявольски изощренных шутках в стиле «кто кого бережет».

А с введением в оборот монет теперь уже у коллег Натальи появился повод для шуток: когда кому-то не хватает мелочи, всегда обращаются к Копейкиной.

Бедняков: «Фамилия — не приговор!»

— Я живу в Хойниках. Маленький такой городок, даже на карте не найти с первого раза, если не знаешь, где это. И работы в этом городке для меня нет, — грустит Влад Бедняков. — Но без работы в наше время не разгуляешься, поэтому приходится трудиться в другом месте.



Влад не уточняет свою должность, но о своей зарплате говорит, что она выше среднего: «Хочется больше, но для двадцати лет — вполне достаточно».

Парень честно рассказывает, что в детстве собственная фамилия его бесила: одноклассники регулярно придумывали Беднякову клички. Дошло до того, что когда у Влада спрашивали фамилию, он стеснялся ее произносить. Бедняков мечтал перестать быть Бедняковым, но потом вырос, смирился и даже нашел в родной фамилии плюсы.

— В детстве всем детям чего-то не хватает. Я не был исключением, мне казалось, что я живу не так, как остальные. Считал, что все это — из-за дурацкой фамилии. С возрастом пришло осознание, что живу так же, а может, чуть лучше, чем другие. Такая фамилия мотивирует на достижения, ты стремишься ей не соответствовать. Так что «Бедняков» — это не приговор.

Бедный: «Снимал квартиру напару с Бичом»

Евгений Бедный из Слуцка работает слесарем механосборочных работ. Говорит, что для родного города у него неплохой уровень зарплаты, потому что обычно случчане получают по 400 рублей.

Как-то Женя работал продавцом-консультантом в магазине бытовой техники и вышел на смену вместе с приятелем по фамилии Бич.

— Заходит семейная пара и начинает выбирать телевизор. В один прекрасный момент я замечаю, что женщина смотрит на бейдж напарника и еле сдерживает улыбку. Я подошел к клиентам, чтобы помочь им определиться, женщина прочитала мою фамилию —

и добрых десять минут вообще забыла про телевизоры от смеха. Рассказали им, что вместе снимали квартиру: Бедный Женя и Бич Сергей.