Конфликт на стройплощадке возле Куропат временно затих: застройщик, как и обещал, увез всю технику и сейчас демонтирует площадку. В компании заявили, что ждут официального решения Мингорисполкома по данной ситуации.

Сегодня же, пока застройщик встречался с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем, зампред Виктор Лаптев высказал свое отношение к конфликту, назвав его официальной позицией города.

— Я выскажу вам свою позицию по этому вопросу. Я лично встречался с участниками ситуации на стройплощадке, вчера у нас была встреча у председателя. Я лично достаточно подробно изучил этот вопрос. Мы как-то даже умышленно не высказывались по этому поводу ранее, и, наверное, можно сказать, что сейчас будет впервые озвучена моя позиция по этому вопросу. Да она и официальная тоже, — сказал Виктор Лаптев. — Надо понимать о чем свидетельствуют материалы научных исследований. Не разговоры, не лозунги, а конкретные документы. Я изучил документы, начиная с 1988 года, которые касаются этого вопроса. Из них следует, что все расстрелы, захоронения происходили в лесном массиве. Из сборника материалов 2002 года «Грамадская iнiцыятыва за ўратаванне мемарыялу Курапаты» есть свидетельские показания, в том числе сотрудников НКВД, которые также указывают конкретное место, где происходили эти события — в районе Куропатского холма.

Из карт 1933 года и фотосъемок 1941 года следует, что ни на территории нынешней застройки, ни на прилегающей территории лесного массива на тот момент не было. Абсолютно все свидетельства указывают на то, что все события происходили на внешней стороне МКАД. Я прочитал отчет об археологических исследованиях урочища Куропаты, который составлялся при расширении МКАД. Мы приглашали археолога, который участвовал в раскопках и сопоставляли его информацию с имеющейся. Раскопки происходили в 2001 году, в них участвовали представители молодежных организаций: «Зубр», «Молодой фронт».

И вывод в отчете этих раскопок однозначный: «археологическими исследованиями 2001 года в зоне планируемого расширения МКАД и прилегающей к ней территории захоронений жертв массовых репрессий не выявлено». Таким образом, даже в границах строительства кольцевой дороги никаких захоронений, мест расстрелов нет, ни даже мест перемещений этих людей.

Еще раз подчеркну, что непосредственно место, где происходили расстрелы и захоронения, находится на внешней стороне МКАД. Участок застройки — на внутренней. Таким образом мнение, что строительство осуществляется на месте расстрелов, совершенно не соответствует действительности. Это признали все, в том числе активисты на нашей вчерашней встрече. Поэтому на сегодняшний день строительство на этом участке осуществляется в соответствии с законодательством, не затрагивая памяти жертв и никаких ее не попирая. Аналогичную позицию высказали Министерство культуры, археолог, участвовавший в раскопках и архитектор Глинник : на этой территории захоронений не было.

Что касается вопроса об общественных обсуждениях проекта, которые якобы проводились с нарушениями, то могу сказать, что и сейчас можно увидеть в интернете, насколько бурно они проходили. Есть обращения, в том числе и жителей улицы Мирошниченко, по другим объектам проекта, что свидетельствует о том, что они были информированы достаточно.

Еще раз подчеркну, что в ходе общественного обсуждения никто этот вопрос не поднял. Его подняли только сейчас. В том числе, из-за недостаточной информированности по поводу того, что происходило на этом месте в трагические годы. Застройщик сам приостановил строительство, это его позиция. Официального запрета нет.

Варианты, которые Мингорисполком готов предложить застройщику, Лаптев не назвал. Вопрос предоставления другого участка для застройщика в Мингорисполкоме не поднимали.

— Конкретно этот вариант застройщик озвучил в прессе. Озвучит нам — будем его обсуждать, хочет он там строить или нет, — сказал Лаптев.