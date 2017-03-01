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Вступило в силу решение о лишении российской Тюмени ЧМ-2021 по биатлону
Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.
На состоявшемся 8 февраля внеочередном конгрессе IBU было
— IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее, — отмечается в сообщении IBU.
Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к якобы существовавшей в стране «допинговой системе», которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.
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Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу.
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