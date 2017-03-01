Авария произошла 2 марта, около 11.40, на внешнем кольце МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.





По предварительной информации, 59-летний водитель Toyota, выезжая с проспекта Дзержинского на внешнее кольцо МКАД, не уступил дорогу двигавшемуся со стороны улицы Громова грузовику Iveco, который перевозил продукты питания. В результате столкновения фургон опрокинулся на бок.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Движение в районе аварии было некоторое время затруднено.







