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На МКАД Toyota опрокинула грузовик с продуктами

02.03.2017 15:19 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 2 марта, около 11.40, на внешнем кольце МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


По предварительной информации, 59-летний водитель Toyota, выезжая с проспекта Дзержинского на внешнее кольцо МКАД, не уступил дорогу двигавшемуся со стороны улицы Громова грузовику Iveco, который перевозил продукты питания. В результате столкновения фургон опрокинулся на бок.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Движение в районе аварии было некоторое время затруднено.



 
 
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Авария произошла 2 марта, около 11.40, на внешнем кольце МКАД.

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