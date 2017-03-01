Смертельный наезд произошел 1 марта, около 20.00, вблизи деревни Лесово Полоцкого района. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

— По предварительной информации, 47-летний водитель Ford Focus ехал по трассе Муравьи — Загатье и совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги 70-летнего мужчину, — сказали в милиции.

В результате ДТП пенсионер от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.