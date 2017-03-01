﻿ В Полоцком районе Ford переехал лежащего на дороге пенсионера. Он погиб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Полоцком районе Ford переехал лежащего на дороге пенсионера. Он погиб

02.03.2017 15:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смертельный наезд произошел 1 марта, около 20.00, вблизи деревни Лесово Полоцкого района. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

— По предварительной информации, 47-летний водитель Ford Focus ехал по трассе Муравьи — Загатье и совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги 70-летнего мужчину, — сказали в милиции.

В результате ДТП пенсионер от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наезд произошел 1 марта, около 20.00, вблизи деревни Лесово.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белэкспо будет в Курасовщине, от Ноттингема еще не отказались, экс-Кемпински введут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика