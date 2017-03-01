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Белэкспо будет в Курасовщине, от Ноттингема еще не отказались, экс-Кемпински введут

02.03.2017 15:26 — Разное | Tut.by  
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На пресс-конференции в Мингорисполкоме чиновники рассказали о крупных стройках, которые город сейчас ведет или планирует начать.

Куда перенесут Белэкспо?


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Снос 2-й больницы завершится в ноябре-декабре, — рассказал зампред Мингорисполкома Виктор Лаптев. — Что касается иных площадок для Белэкспо, то мы раньше уже подбирали участок для строительства, сейчас вопрос только в финансировании. Если участок будет одобрен, то Белэкспо будем строить в районе улиц Корженевского-Кижеватова, есть и проектная документация по этому объекту. Вопрос схемы финансирования и привлечения инвесторов сейчас активно обсуждается. Но сказать, что участок определен конкретно, нельзя: это вопрос не только города, но и республиканских органов. Работа ведется.

Подробности по проекту многофункционального центра на месте 2-ой больницы главный архитектор Минска Павел Лучинович пообещал рассказать в ближайшее время.

Снос 2-й больницы на Богдановича и НВЦ «БелЭкспо» на Купалы, которые отдали арабскому инвестору, начали в середине января. Напомним, Мингорисполком заключил инвестиционный договор с арабской компанией Kopaonik Property Investment, которая готова вложить в проект порядка 250 миллионов долларов и построить на месте 2-й больницы многофункциональный комплекс.

Зеленый Бор

О строительстве нового района Минска говорят уже несколько лет. Проект не раз меняли, и только в ноябре был утвержден окончательный вариант: «Ноттингем» будет максимум семиэтажный, рассчитан на 60 тысяч человек. Начать проектирование обещали еще в прошлом году, но проложили лишь некоторые инженерные сети. Строить дома так и не начали.


— УКС Мингорисполкома готов был в конце прошлого года заложить первый дом. Но, к сожалению, инвестпрограмма города в силу определенных обстоятельств, не по инициативе города, была существенно урезана, процентов на 35%. В силу этого нам пришлось оптимизироваться и заканчивать то, что начали. А проекты, в том числе Зеленый Бор, приостановить, — рассказал зампред Мингорисполкома Виктор Лаптев. — Но на этот год пока все нормально, инвестпрограмма есть, средства запланированы. Это очень перспективное направление, которое надо обеспечить коммуникациями.

— Мы идем в рамках финансовых возможностей на текущий год. Проектируется улично-дорожная сеть, инженерные сети в первую очередь. Инвестиционная программа Минска предусматривает определенные средства на развитие данного микрорайона, — добавил председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко.

Экс-Кемпински достроят и введут

Гостиницу, которой изначально должен был управлять международный гостиничный бренд Kempinski, достраивать будет компания «Элит Эстейт» за счет банковских кредитов.

По планам города сдать ее должны до конца 2018 года. В Мингорисполкоме подчеркивают, что прежнее функциональное назначение здания сохранится: там будет гостиница и апартаменты.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком запланировал даже начать возводить первый дом в новом районе.

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