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Белэкспо будет в Курасовщине, от Ноттингема еще не отказались, экс-Кемпински введут
На пресс-конференции в Мингорисполкоме чиновники рассказали о крупных стройках, которые город сейчас ведет или планирует начать.
Куда перенесут Белэкспо?
— Снос 2-й
Подробности по проекту многофункционального центра на месте 2-ой больницы главный архитектор Минска Павел Лучинович пообещал рассказать в ближайшее время.
Снос 2-й больницы на Богдановича и НВЦ «БелЭкспо» на Купалы, которые отдали арабскому инвестору, начали в середине января. Напомним, Мингорисполком заключил инвестиционный договор с арабской компанией Kopaonik Property Investment, которая готова вложить в проект порядка 250 миллионов долларов и построить на месте 2-й больницы многофункциональный комплекс.
Зеленый Бор
О строительстве нового района Минска говорят уже несколько лет. Проект не раз меняли, и только в ноябре был утвержден окончательный вариант: «Ноттингем»
— УКС Мингорисполкома готов был в конце прошлого года заложить первый дом. Но, к сожалению, инвестпрограмма города в силу определенных обстоятельств, не по инициативе города, была существенно урезана, процентов на 35%. В силу этого нам пришлось оптимизироваться и заканчивать то, что начали. А проекты, в том числе Зеленый Бор, приостановить, — рассказал зампред Мингорисполкома Виктор Лаптев. — Но на этот год пока все нормально, инвестпрограмма есть, средства запланированы. Это очень перспективное направление, которое надо обеспечить коммуникациями.
— Мы идем в рамках финансовых возможностей на текущий год. Проектируется улично-дорожная сеть, инженерные сети в первую очередь. Инвестиционная программа Минска предусматривает определенные средства на развитие данного микрорайона, — добавил председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко.
Экс-Кемпински достроят и введут
Гостиницу, которой изначально должен был управлять международный гостиничный бренд Kempinski, достраивать будет компания «Элит Эстейт» за счет банковских кредитов.
По планам города
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Мингорисполком запланировал даже начать возводить первый дом в новом районе.
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