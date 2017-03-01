Дикие африканские слоны спят меньше других млекопитающих — всего два часа в сутки. Научная работа об этом опубликована в журнале PLoS One , кратко о ней рассказывает Gizmodo .



Изображение: Gorgo / wikipedia.org

Считается, что чем крупнее животное, тем меньше времени ему нужно на сон. В эту закономерность не вписывались слоны: судя по наблюдениям в зоопарках, они спят по 4 — 6 часов — аномально много для своих размеров. А вот сон диких слонов долгое время оставался загадкой для ученых.

Чтобы изучить, сколько спят слоны на воле, ученые прикрепили ошейники-датчики к двум самкам-матриархам — главам семейств, живущих в Ботсване. На протяжении месяца исследователи собирали данные об активности животных, фиксируя их GPS-координаты и положение в пространстве.

Выяснилось, что в среднем слонихи проводили во сне всего по два часа в сутки. Ни одна из слоних не ночевала в одном месте дважды, спали они в основном стоя. Обычно они засыпали между 2 часами ночи и 6 утра.

Среди причин такого короткого сна исследователи называют большой размер животных, а также возможность стать жертвой нападения и необходимость употреблять много пищи.

Двух слонов недостаточно, чтобы сделать вывод обо всех представителях этого вида, исследователям нужно будет провести более масштабное исследование. Если же недавние выводы верны, это значит, что слоны спят меньше любого другого млекопитающего. Следом за ними в рейтинге «бессоных» животных следуют лошади (около 3 часов в сутки) и жирафы (3−4 часа).