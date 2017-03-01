﻿ Ученые нашли животное, которое спит меньше всех. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ученые нашли животное, которое спит меньше всех

02.03.2017 15:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дикие африканские слоны спят меньше других млекопитающих — всего два часа в сутки. Научная работа об этом опубликована в журнале PLoS One, кратко о ней рассказывает Gizmodo.


Изображение: Gorgo / wikipedia.org

Считается, что чем крупнее животное, тем меньше времени ему нужно на сон. В эту закономерность не вписывались слоны: судя по наблюдениям в зоопарках, они спят по 4 — 6 часов — аномально много для своих размеров. А вот сон диких слонов долгое время оставался загадкой для ученых.

Чтобы изучить, сколько спят слоны на воле, ученые прикрепили ошейники-датчики к двум самкам-матриархам — главам семейств, живущих в Ботсване. На протяжении месяца исследователи собирали данные об активности животных, фиксируя их GPS-координаты и положение в пространстве.

Выяснилось, что в среднем слонихи проводили во сне всего по два часа в сутки. Ни одна из слоних не ночевала в одном месте дважды, спали они в основном стоя. Обычно они засыпали между 2 часами ночи и 6 утра.

Среди причин такого короткого сна исследователи называют большой размер животных, а также возможность стать жертвой нападения и необходимость употреблять много пищи.

Двух слонов недостаточно, чтобы сделать вывод обо всех представителях этого вида, исследователям нужно будет провести более масштабное исследование. Если же недавние выводы верны, это значит, что слоны спят меньше любого другого млекопитающего. Следом за ними в рейтинге «бессоных» животных следуют лошади (около 3 часов в сутки) и жирафы (3−4 часа).

Читайте также:

Вся правда про сон: зачем мы спим и почему не высыпаемся

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дикие африканские слоны спят всего два часа в сутки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Главный тренер "Барселоны" заявил о скором уходе из клуба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика