Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что покинет клуб. 46-летний специалист доработает нынешний сезон с каталонский клубом, а летом покинет свой пост.



Луис Энрике. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я не буду тренером «Барселоны» со следующего сезона. Это очень тяжелое решение для меня. Я очень долго размышлял над ним, — заявил Энрике по информации газеты Marca .

— Я не буду подписывать новый контракт с клубом. Я общался с руководством «Барселоны», меня просили не спешить с окончательным решением, но подходящее время пришло, — сказал наставник.

Луис Энрике возглавил «Барселону» в 2014 году и выиграл с командой два чемпионата Испании, два Кубка Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Луис Энрике показал второй результат за первые 100 матчей в Ла Лиге, уступил только Гвардиоле.



Фото: lesportiudecatalunya.cat

В нынешнем чемпионате Испании с 57 очками после 25 матчей «Барселона» занимает первое место (17 побед, 6 ничьих, 2 поражения; разница мячей 71−21). Правда, преследующий каталонцев «Реал» (56 баллов в 24 поединках; 17−5-2, 63−25) имеет игру в запасе и по потерянным очкам опережает соперника на 2 пункта.

В Лиге чемпионов «Барселона» крайне неудачно провела 1-й матч 1/8 финала, крупно проиграв в Париже «Пари Сен-Жермену» — 0:4. Ответный поединок — 8 марта в Барселоне.