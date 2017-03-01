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Беларусь намерена нарастить поставки продовольствия в Россию на 8%

02.03.2017 15:28 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь намерена нарастить поставки продовольствия в Россию на 8%

Вице-премьер Михаил Русый уточнил, что уже в январе поставки белорусских продуктов в РФ выросли примерно на 15%.

В 2017 году Беларусь планирует увеличить поставки продовольствия в Россию на 8%. Такую цифру журналистам назвал вице-премьер Михаил Русый, сообщает ria.ru.

Чиновник добавил, что уже в январе, согласно оперативным данным, поставки выросли примерно на 15%. Русый не сообщил, за счет каких продуктов питания планируется увеличить рост поставок. "Мы готовы увеличивать поставки той продукции, которая будет востребована на российском рынке", — пояснил вице-премьер.

Балансы поставок продовольствия планируется утвердить в марте на заседании совместной коллегии аграрных ведомств Беларуси и России. По словам Русого, заседание предполагается провести до 15 марта, соответствующая договоренность есть с российскими чиновниками — вице-премьером Аркадием Дворковичем и министром сельского хозяйства Александром Ткачевым.

Ранее сообщалось, что на этой коллегии будут обсуждаться ограничения на поставки белорусской продукции в Россию.

 
 
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Вице-премьер Михаил Русый уточнил, что уже в январе поставки белорусских продуктов в РФ выросли примерно на 15%.

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