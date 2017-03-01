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В мае Минскую городскую ратушу начнут модернизировать

02.03.2017 15:51 — Разное | Tut.by  
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«Мультимедийное и техническое оборудование, установленное в ратуше, уже устарело. Поэтому в ближайшее время там будет проведена модернизация», — рассказал TUT.BY главный инженер КУП «Мінская спадчына» Михаил Жих.


Напомним, здание ратуши было восстановлено на его историческом месте в 2003 году по архитектурному проекту Сергея Багласова.

— Речь идет лишь о модернизации ратуши, — уточнил Михаил Жих. — В конференц-зале будет установлена целая система аудио-визуального комплекса, а также мультимедийный экран, с помощью которого можно будет прямо с ратуши вести пресс-конференции с городами-побратимами. Там же проведут и систему кондиционирования.

Изменения коснутся и стеклянного купола в большом экспозиционном зале: по его фризу разместят художественные композиции, которые будут представлять знаковые события из жизни Минска.


Сейчас «Мінская спадчына» начинает проектную разработку по модернизации. Приступить к работам планируют в мае, завершить — к сентябрю, когда будет праздноваться 950-летие Минска. На время модернизации ратуша будет открыта для экскурсий, за исключением тех помещений, где будут идти работы.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения проведут к 950-летию столицы.

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