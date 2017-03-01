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Главный архитектор Минска о Тракторном поселке: ценность ли он - большой вопрос

02.03.2017 16:00 — Разное | Tut.by  
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Сносить дома в Тракторном поселке администрация Партизанского района обещала начать в феврале. Но к работам до сих пор не приступили. На пресс-конференции в Мингорисполкоме информацию о датах начала сноса никак не прокомментировали, но главный архитектор Минска высказал свое отношение к вопросу сохранения и придания поселку статуса историко-культурной ценности.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Моя личная позиция по Осмоловке и Тракторному поселку (и она поддерживается значительной частью профессиональной архитектурной общественности) — в том, что тема достаточно надумана, — сказал председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович. — Мы говорим о сохранении не высокой застройки, а барачных домов, которые разбросаны по всему бывшему Советскому Союзу. Да, это крепкие типовые проекты, но является ли это ценностью — для меня большой вопрос. Эту тему обсуждали и на Раде в Минкульте, и решили позже вернуться к этому вопросу еще раз.

Напомним, вопрос сноса квартала двухэтажных домов, расположенного в границах улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева, несколько лет обсуждался городскими архитекторами, проект меняли или откладывали на время из-за отсутствия финансирования. В итоге решение было принято и сносить дома начнут в ближайшее время. На месте двухэтажек должны появиться новые жилые дома не выше семи этажей. Городские активисты решили привлечь к этому вопросу внимание через бесплатные экскурсии по поселку, которые собрали несколько сотен минчан. А главный архитектор УП «Минскградо» Александр Акентьев недавно высказался за сохранение «лучших достижений советской градостроительной школы» в поселке.

 
Теги: Минск
 
 
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Когда начнут сносить двухэтажки, в Мингорисполкоме не уточняют.

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