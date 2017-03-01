Соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами было подписано четверть века назад — 2 марта 1992 года. Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев поздравил с этим событием Чрезвычайного и полномочного посла Польши в Беларуси Конрада Павлика.

"Это замечательный юбилей, но наше сотрудничество и взаимодействие продолжается уже несколько столетий, но лишь на протяжении 25-ти лет впервые в истории эти взаимоотношения развиваются между независимыми государствами", — отметил дипломат.

По словам Конрада Павлика, за 25-летний период была установлена серьезная правовая база между двумя странами, в обоих государствах работали уже несколько послов, каждый из них внес свою лепту в выстраивание сотрудничества.



© Sputnik/ Констанция Ждановская Конрад Павлик: я стараюсь учить белорусский язык

"Хорошо, что мы отмечаем 25-летний юбилей в период нормализации отношений с Польшей и западными странами. Убежден, что развитие сотрудничества послужит не только нам, но и всему региону, тем более что Беларусь играет важную роль в регионе как донор безопасности", — сказал посол.

Дипломат отметил, что 2016 год стал рекордным с точки зрения взаимных визитов и контактов. Процесс активизации сотрудничества начался в минувшем году с визита в Беларусь министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, после чего состоялись не только взаимные правительственные визиты, но и встречи по парламентской линии.

"Я рад тому, что прозвучало с обеих сторон. Сегодня мы готовы говорить на все темы. Сложные проблемы решаются в тишине дипломатических кабинетов, но самое главное это декларация готовности о них говорить", — уточнил дипломат.

Посол отметил многие сферы сотрудничества, в которых страны не только могут, но и должны работать. И это не только экономическая составляющая, но и взаимодействие в области образования, здравоохранения, культуры, общего наследия.

Кроме того, по словам дипломата, в настоящее время ведется работа над улучшением правовой базы, касающейся пересечения белорусско-польской границы, продолжается модернизация приграничной инфраструктуры, в первую очередь, железнодорожных мостов.

Дипломат приветствовал введение Беларусью безвизового въезда для иностранных граждан сроком на 5 дней через Национальный аэропорт Минск и высказал надежду, что этот процесс будет продолжен. По мнению Конрада Павлика, было бы интересно, если бы такой же режим был бы введен в Бресте для польских и европейских граждан.

Беседу с Чрезвычайным и полномочным послом Польши в Беларуси Конрадом Павликом о юбилее установления дипломатических отношений Беларуси и Польши слушайте на радио Sputnik Беларусь.