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с 6 марта продолжительность торговой сессии по иностранным валютам в БВФБ увеличивается на 1 час – с 10.00 до 13.00.

Соответствующие изменения в операционный регламент торгового дня по сделкам покупки, продажи, конверсии иностранной валюты утверждены решением правления Белорусской валютно-фондовой биржи от 27 февраля, сообщает Нацбанк.

В связи с увеличением продолжительности торговой сессии, по результатам которой Национальным банком устанавливаются официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам, время публикации курсов на официальном сайте Нацбанка также смещается на час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, будут доступны на сайте ориентировочно с 14.00.

Кроме того, для участников биржевых торгов оптимизирован порядок проведения расчетов по итогам совершенных сделок. Данная мера позволит повысить оперативность проведения расчетов по итогам торгов иностранными валютами и, как следствие, стимулировать дальнейшее развитие биржевого сегмента внутреннего валютного рынка.

Национальный банк также инициирует другие меры, направленные на расширение возможностей участников внутреннего валютного рынка. Так, в ближайшее время будут выработаны предложения по дальнейшему развитию инструментов внутреннего валютного рынка, определению «наилучшей практики» проведения валютных операций с учетом потребностей субъектов валютных операций и в интересах участников рынка.