Динамика спорткара в кузове «универсал»?! В Porsche уверяют, что такое возможно — швабы рассекретили грузопассажирскую версию Panamera, получившую обозначение Sport Turismo.





Внешне новинка практически идентична одноименному концепту образца 2012 года — отличия кроются в мелочах вроде упрощенной головной оптики и отсутствии характерной для шоу-каров выставочной мишуры. Как и исходный хэтчбек, в длину универсальная Panamera достигает 5049 мм, а в ширину 1937 мм, высота увеличилась на 5 мм (до 1428 мм). Колесная база — 2,95 м. Спортивный силуэт Panamera Sport Turismo подчеркивают короткие свесы кузова и колесные диски диаметром до 21 дюйма.





Во-первых, благодаря высокой линии крыши обеспечивается более удобный доступ на задние сиденья, где стало больше места над головами седоков. Объем багажника (до верхнего края задних сидений) составляет 520 л, на 25 л больше, чем у хэтчбека, при сложенных спинках задних сидений он увеличивается до 1390 л. У гибридной версии объем грузового отсека варьируется от 425 л до 1295 л.





Кроме того, универсал стал первой Panamera, предлагающей три места для задних пассажиров (разработчики говорят о компоновке 2+1). В качестве опции доступна знакомая по обычной Panamera четырехместная конфигурация салона с двумя индивидуальными сиденьями заднего ряда.





Еще один интересный элемент универсала — активный задний спойлер, угол атаки которого может изменяться в зависимости от скорости движения и выбранного режима в настройках автомобиля. На скорости до 170 км/ч он остается в стандартном положении (для улучшения аэродинамики и экономичности) — минус 7 градусов от горизонтали. При достижении 170 км/ч спойлер выдвигается под углом в 1 градус от горизонтали (в режимах Sport и Sport Plus он выдвигается уже при 90 км/ч).





Примечательно, что все версии Panamera будут полноприводными. Пока заявлено пять модификаций Sport Turismo — это Panamera 4 (330 л.с.), Panamera 4 E-Hybrid (462 л.с.), Panamera 4S (440 л.с.), Panamera 4S Diesel (422 л.с.) и Panamera Turbo (550 л.с.).

В Европе прием заказов на новинку уже начался (в Германии цены начинаются от 97 557 евро), первые покупатели получат автомобили осенью.