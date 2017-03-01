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Уволенный за высказывание о Уильямс-старшей комментатор перенес сердечный приступ

02.03.2017 16:32 — Разное | Tut.by  
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Теннисный комментатор ESPN, который был уволен после того, как использовал слово горилла во время матча старшей из сестер Уильямс на Australian Open, перенес сердечный приступ, сообщает TMZ Sports.


Фото: Твиттер Дага Адлера

Комментатор Даг Адлер был доставлен в больницу во вторник и находится там до сих пор. По его словам, причиной сердечного приступа врачи называют перенесенный стресс. Журналист сильно переживает из-за того, что его считают расистом люди, которые ошибочно растолковали его метафору в отношении Винус Уильямс.

Напомним, в эфире канала ESPN3 во время матча Винус Уильямс против швейцарки Штефани Фегеле во 2-м круге открытого чемпионата Австралии комментатор сказал следующее: «Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе. Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке».

Винус Уильямс. Фото: Reuters

Позже Даг Адлер в своих объяснениях настаивал, что сказал не gorilla (горилла), а guerrilla (партизан). Комментатор также заявил, что он вовсе не расист.

Даг Адлер, и прежде имевший проблемы с сердцем, подал иск к ESPN за незаконное, по его мнению, увольнение.

 
 
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Теннисный комментатор ESPN, который был уволен после того, как использовал слово горилла во время матча Винус Уильямс на Australian Open, перенес сердечный приступ.

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