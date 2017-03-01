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В Беларуси для населения подорожает газ в баллонах
Цена на сжиженный газ, который отпускают для населения в баллонах, вырастет до 1 рубля за килограмм. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 23 февраля № 14
Сейчас за килограмм газа, отпускаемого в баллонах, население платит 65 копеек. Новая цена на газ сжиженный для заправки коснется газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг) и 27 л (11,4 кг).
Постановление вступает в силу 4 марта.
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Цена на сжиженный газ, который отпускают для населения в баллонах, вырастет до 1 рубля за килограмм.
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