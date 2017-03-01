﻿ В Беларуси для населения подорожает газ в баллонах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси для населения подорожает газ в баллонах

02.03.2017 16:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Цена на сжиженный газ, который отпускают для населения в баллонах, вырастет до 1 рубля за килограмм. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 23 февраля № 14 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: pixabay.com

Сейчас за килограмм газа, отпускаемого в баллонах, население платит 65 копеек. Новая цена на газ сжиженный для заправки коснется газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг) и 27 л (11,4 кг).

Постановление вступает в силу 4 марта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена на сжиженный газ, который отпускают для населения в баллонах, вырастет до 1 рубля за килограмм.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Уволенный за высказывание о Уильямс-старшей комментатор перенес сердечный приступ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика