Цена на сжиженный газ, который отпускают для населения в баллонах, вырастет до 1 рубля за килограмм. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 23 февраля № 14 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



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Сейчас за килограмм газа, отпускаемого в баллонах, население платит 65 копеек. Новая цена на газ сжиженный для заправки коснется газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг) и 27 л (11,4 кг).

Постановление вступает в силу 4 марта.