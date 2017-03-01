В Минске, в автосалоне «Автоидея» прошла официальная премьера нового поколения BMW 5-й серии. Первым покупателем «пятерки» стал олимпийский чемпион 2016 года батутист Владислав Гончаров. Он выбрал полноприводный седан с некоторым дополнительным оснащением.





BMW 5-й серии в структуре продаж марки занимает далеко не первое место — лидерами традиционно являются кроссоверы X-серии. Но, по признаниям представителей «Автоидея», заказы на машину уже давно расписаны.



Андрей Акимов, руководитель отдела продаж «Автоидея»

— Мы возлагаем большие надежды на новую «пятерку». Автомобиль стал революционным технологическом плане. Например, лазерные фары новой «семерки» светят на расстояние 600 метров и стоят дешевле, тогда как LED-фары BMW 5 серии освещают пространство на 500 метров вперед. Первоначально мы даже опасались, что в модельном ряду возникнет ситуация «каннибализма» — то есть пятая серия будет поглощать продажи «семерки». Ведь технологически автомобили очень близки. Но все же у старшей модели своя аудитория, которая такого выбора не делает. Интересен тот факт, что в структуре продаж «пятерки» дизельные и бензиновые машины разделились примерно пополам, — рассказал AUTO.TUT.BY Андрей Акимов, руководитель отдела продаж «Автоидея», официального дилера марки BMW.

По итогам продаж 2016 года BMW 5-й серии предыдущего поколения заняла второе место в своем сегменте. А с выходом нового поколения есть надежды, что автомобиль станет лидером рынка в сегменте.

Как и прежде, новая «пятерка» сочетает в себе комфорт бизнес-седана и атлетизм спортивного автомобиля. Этот факт стал определяющим для олимпийского чемпиона, батутиста Владислава Гончарова, который стал не только почетным гостем на презентации, но и первым покупателем новой «пятерки».



Владислав Гончаров: «Для меня новый BMW 5-й серии — это действительно уникальное сочетание комфорта и спорта. Для меня, как для спортсмена, это очень важно»

Продвигая спортивный имидж «пятерки», в 2017 году «Автоидея» продолжит поддерживать проект Минского Полумарафона в статусе генерального спонсора, а новый BMW 5 серии станет официальным автомобилем марафона. Минский Полумарафон 2017, приуроченный к 950-летию Минска, обещает стать еще более ярким и масштабным событием.

Перечислять бесконечный список опций и технологических «фишек» новой BMW 5 можно долго. Новый BMW 5 серии оснащен системой iDrive следующего поколения. В топовой комплектации функции навигации, телефона, информационно-развлекательные функции и функции автомобиля отображаются на 10,25-дюймовом цветном дисплее высокого разрешения. Управление в зависимости от предпочтений водителя осуществляется при помощи контроллера iDrive, голосовых команд, жестов или прикосновения к экранным кнопкам дисплея. Эти большие зоны управления на экране, выполненные в виде «плиток», можно располагать в любом порядке по своему усмотрению. В «плитках» указывается постоянно актуализируемое содержание вложенных меню.





Многоцветный проекционный дисплей BMW последнего поколения имеет увеличенную на 70% по сравнению с предыдущим исполнением проекционную поверхность. На него выводятся дорожные знаки, списки телефонных контактов, название радиостанции, название музыкального трека, указания навигационной системы или предупреждения систем помощи водителю.

В качестве опции предлагаются комфортные сиденья, оснащенные функцией массажа. Восемь разных программ, каждая из которых имеет три режима интенсивности, служат для расслабления мышц спины и разгрузки межпозвоночных дисков прямо во время поездки. Восемь программ разделены на три категории: повышение тонуса, расслабление и оздоровление. Массаж выполняется при помощи 20 воздушных камер, интегрированных в спинку и подушку сиденья, которые попеременно впускают и выпускают воздух.





Есть здесь и адаптивная подвеска с расширенными диапазонами регулировок для еще более тонкой настройки управляемости, интегральное рулевое управление с переменным передаточным отношением, автоматическая коробка передач использует данные навигационной системы для выбора идеального алгоритма переключений и максимальной экономии топлива.

«Пятерка» (530i) разгоняется до 100 км/ч за 6,2 секунды, а продвинутая версия автомобиля — 540i xDrive — и вовсе это делает за 4,8 секунды. Максимальная скорость при этом ограничена «электроникой» — не более 250 км/ч.

На белорусский рынок поступают только автомобили европейской сборки. С учетом специальных программ от импортера цены для нашей республики оказываются лишь немногим выше, чем на автомобили российской сборки.

Самая простая бензиновая версия BMW 530i стоит в Беларуси от 39,3 тыс. евро, полноприводная — от 43,2 тысяч. Заднеприводный дизельный BMW 520d в базовой комплектации слегка дешевле — 37,1 тысяч евро, а 520d xDrive с полным приводом дороже на 3,9 тысяч евро. Наиболее дорогая модификация — 540i xDrive — обойдется минимум в 56,1 тысяч евро.

В Беларусь будут поставлять четыре бензиновые версии и столько же дизельных модификаций. «Начальные» седаны 530i и 530i xDrive получили двухлитровые двигатели на 252 лошадиных сил. Топовые бензиновые 540i и 540i xDrive оснащаются трехлитровыми 340-сильными двигателями. В свою очередь дизельные 520d и 520d xDrive обзавелись 190-сильными моторами. Более продвинутым 530d и 530d xDrive достались агрегаты на 265 «лошадей». Все двигатели идут в паре с восьмискоростным «автоматом» Steptronic.