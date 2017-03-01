В ходе визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Республику Беларусь первоначально был запланирован формат встречи один на один в среду, 1 марта. Встреча состоялась и прошла в очень конструктивной атмосфере. Но 2 марта, уже вне графика, состоялась еще одна встреча, что, конечно же, привлекло внимание прессы и аналитиков. Логичен вопрос, почему понадобилось еще раз встречаться?

Сразу хочется разочаровать любителей теории заговора — подобная практика вполне уместна. Более того, это является свидетельством того, что визит высокого представителя Грузии проходит даже лучше, чем ожидалось, что является признанием успеха белорусского гостеприимства в отношении страны, которая еще в советские годы славилась своим гостеприимством, а в последние годы сделала его основой для стремительного развития туристической отрасли. И цифра в миллион россиян, посетивших Грузию в прошлом году, свидетельствует, что у этой небольшой, но солнечной кавказской страны в этом направлении все получается.

Собственно говоря, нет ничего такого, что главы Грузии и Беларуси не могли бы между собой обсуждать. С середины 1990-х белорусским руководством взят курс на формирование внешней политики исходя из интересов национальной экономики. Беларусь ни разу не была инициатором таких действий на международной арене, которые дестабилизировали бы политическую ситуацию у соседей или в целом в мире, и это является тем принципиальным пунктом, который не будет меняться. Кстати говоря, и сложные отношения с западным миром у Беларуси были вовсе не по своей инициативе. Но, проявляя выдержку и готовность к сотрудничеству, в последние годы потихоньку удается ситуацию нормализовать и на этом направлении.

Нужно помнить о том, что с Грузией отношения на нынешнем высоком уровне также сложились вовсе не сразу. Пришлось пережить и сложные годы, когда молодой президент Михаил Саакашвили начал выступать за смену политического режима в Беларуси. Но спокойное отношение Беларуси и отсутствие ответных выпадов спустя несколько лет ситуацию абсолютно изменили — с 2007 года Саакашвили начал активно пропагандировать улучшение отношений с Беларусью в западных коридорах власти. С такой, какая она есть, без всяких радикальных изменений. После смены власти в Тбилиси Беларусь снова четко продекларировала прежнюю готовность поступательно развивать отношения с новым грузинским руководством. И это не сразу, но начало давать свои плоды.

Своеобразная аполитичность белорусско-грузинских отношений, деликатное отношение Беларуси к сложным темам, нежелание искусственно создавать проблемы между странами, продемонстрированное на практике, служат весомой гарантией взаимных выгод в развитии экономического сотрудничества. В глазах грузинского руководства Беларусь является страной, сохранившей промышленный потенциал, отстроенный в советские годы, и продолжающей развивать экономику после обретения суверенитета, в том числе создавая новые отрасли, примером чего служит Парк высоких технологий. И это является хорошим примером для реформ в самой Грузии, заинтересованной в реиндустриализации и создании рабочих мест в сельском хозяйстве, в чем Беларусь готова помочь на основе своего опыта.

Существенные сложности в российско-грузинских отношениях вызывают сожаление в Минске. Но Беларусь ни в коей мере не настроена их усугублять. Более того, если на то будет воля и грузинского, и российского руководства, можно не сомневаться в том, что Беларусь с удовольствием выступит в качестве площадки по их улучшению.