В этом году строительный сезон открыли выставки «Белорусский дом» и «Деревянное и каркасное домостроение. Баня — 2017». Судя по количеству участников, собранных на небольшой площади в минском Дворце спорта, рынок к такому раннему старту оказался не готов. А вот людей, желающих присмотреться к новинкам, наоборот, на открытие пришло много. При таком дисбалансе спроса и предложения спасает только интерактив от организаторов — на пяточке за экспонентами развернулась стройка дома из разных видов материалов. Ожидаются и «краш-тесты».





Судя по живому интересу посетителей, формат был выбран правильно. Первую стену возводили из несъемной опалубки «Дюрисол». Технология интересная и в нашей стране мало известная, поэтому самый главный вопрос от всех собравшихся сформулировал усатый мужчина в кожаной кепке: «Если ваши блоки дороже газосиликата в полтора раза, то чем же они лучше?» Ответ был длинным, подробным и изобиловал техническими терминами. «Все так, но блок дешевле» — хмыкнул в усы эксперт.





Что бы он сказал про каркасную стену, строительство которой должны были начать после обеда, никто не знает. Но судя по вопросам посетителей у стендов компаний, занимающихся каркасными домами, всех, главным образом, интересует: «Что же можно построить при цене 99 за м2? А за 120? А какая комплектация дома „под ключ“?»

Варианты ответов были самые разные, самый честный дали на стенде компании «КСТ»: с коммуникациями и материалами (не эконом-класса), каркасный дом будет стоить не меньше чем 1000 рублей за м2.

Обойти всю выставку с остановками у стендов и кофе-машины можно за 30 минут. Если не спешить, а мы не спешили, можно обнаружить и несколько любопытных вещей. Например, окна SPACE в стиле Hi-Tech российской компании. Лицевая поверхность створки состоит из единого стекла. Выглядит очень стильно, как новый смартфон.









Не проходите мимо стенда белорусской компании. Здесь можно найти оригинальное решение для панорамного остекления.





Можно найти и несколько интересных решений для отделки фасада. Например, деревянный сайдинг от 8 долларов за квадрат (без покраски).





Российский производитель представил бетонную фасадную плитку. Отличительная черта новинки — наличие крепежной пластины из оцинкованной стали. Именно при помощи их плитка крепится к обрешетке. Ориентировочная цена — 45 рублей.









Любители пара заходили в бани, выставленные на площадке перед Дворцом спорта. Многие согрелись мыслью, что за 6−7 тысяч рублей такая может уже в эти выходные стоять у них на участке. И в ней будет и печь, и душевая кабина, и отделка парилки ольхой.





Так что, если не терпится что-то построить, на «Белорусский дом» стоит заглянуть. Тем более, что организаторы обещают показательные выступления строителей в таких видах работ, как возведение стен, кладка печи и натягивание потолка. Интригующе звучит обещание устроить в конце программы настоящие испытания материалов на прочность и «краш-тесты». Например, в субботу можно прийти и попробовать разбить окно с противовзломной фурнитурой. Молоток выдадут — это же строительная выставка.