



Во Львовской области на шахте №10 "Степная" прогремел взрыв. В Украине объявлен траур из-за гибели шахтеров.

Во Львовской области на шахте №10 "Степная" прогремел взрыв – погибли восемь горняков. Из-под завалов уже освободили всех шахтеров, сообщил глава Львовской областной администрации Олег Синютка, передает Корреспондент.нет .

Взрыв на шахте Львовугля прогремел в 12.46 четверга, 2 марта. После него обрушилась горная порода в 119 конвейере на горизонте 550 метров. На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка.

В свою очередь глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщает об 11 погибших. "На шахте Степная ГП "Львовуголь" авария! Взрыв метана. 11 (!!!) погибших!!!" – написал Волынец на своей странице в Facebook.

Однако данные об 11 погибших пока не подтверждается.

В Украине объявлен траур. Президент Петр Порошенко поручил Кабмину провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдению норм безопасности производства.

Напомним, в декабре из-за обвала на шахте в Донецкой области были заблокированы семь горняков, которых потом подняли на поверхность.