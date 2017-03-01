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Взрыв на шахте «Львовуголь»: 8 погибших

02.03.2017 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Взрыв на шахте «Львовуголь»: 8 погибших

Во Львовской области на шахте №10 "Степная" прогремел взрыв. В Украине объявлен траур из-за гибели шахтеров.

Во Львовской области на шахте №10 "Степная" прогремел взрыв – погибли восемь горняков. Из-под завалов уже освободили всех шахтеров, сообщил глава Львовской областной администрации Олег Синютка, передает Корреспондент.нет.

Взрыв на шахте Львовугля прогремел в 12.46 четверга, 2 марта. После него обрушилась горная порода в 119 конвейере на горизонте 550 метров. На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка.

В свою очередь глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщает об 11 погибших. "На шахте Степная ГП "Львовуголь" авария! Взрыв метана. 11 (!!!) погибших!!!" – написал Волынец на своей странице в Facebook.

Однако данные об 11 погибших пока не подтверждается. 

В Украине объявлен траур. Президент Петр Порошенко поручил Кабмину провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдению норм безопасности производства.

Напомним, в декабре из-за обвала на шахте в Донецкой области были заблокированы семь горняков, которых потом подняли на поверхность.

 
 
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Во Львовской области на шахте №10 "Степная" прогремел взрыв. В Украине объявлен траур из-за гибели шахтеров.

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