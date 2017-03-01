﻿ Поставки нефти в Беларусь из России упали почти на треть. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Поставки нефти в Беларусь из России упали почти на треть

02.03.2017 17:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Поставки нефти в Беларусь из России упали почти на треть

фото: inform.kz

За первые два месяца текущего года Россия сократила экспорт нефти в Беларусь по сравнению с аналогичным периодом прошлого годана 30,8% .

За январь февраль поставки российской нефти в Беларусь сократились до 2,623 млн тонн,  пишет RNS.

в частности поставки на Мозырский НПЗ снизились на 37,8% до 1,312 млн тонн, на Новополоцкий НПЗ — на 22% до 1,311 млн тонн.

Валовой экспорт российского «черного золота» в Беларусь в феврале составил 1,245 млн тонн МНПЗ — 623,1 тыс. тонн, ННПЗ — 622,2 тыс. тонн).

Планируется, что в I квартале Россия поставит в Беларусь 4 млн тонн нефти.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первые два месяца текущего года Россия сократила экспорт нефти в Беларусь по сравнению с аналогичным периодом прошлого годана 30,8% .

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
О чем свидетельствует вторая встреча Лукашенко и президента Грузии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика