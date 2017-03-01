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Поставки нефти в Беларусь из России упали почти на треть
02.03.2017 17:11 — Разное | Ежедневник
фото: inform.kz
За первые два месяца текущего года Россия сократила экспорт нефти в Беларусь по сравнению с аналогичным периодом прошлого годана 30,8% .
За январь февраль поставки российской нефти в Беларусь сократились до 2,623 млн тонн, пишет RNS.
в частности поставки на Мозырский НПЗ снизились на 37,8% до 1,312 млн тонн, на Новополоцкий НПЗ — на 22% до 1,311 млн тонн.
Валовой экспорт российского «черного золота» в Беларусь в феврале составил 1,245 млн тонн МНПЗ — 623,1 тыс. тонн, ННПЗ — 622,2 тыс. тонн).
Планируется, что в I квартале Россия поставит в Беларусь 4 млн тонн нефти.
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За первые два месяца текущего года Россия сократила экспорт нефти в Беларусь по сравнению с аналогичным периодом прошлого годана 30,8% .
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