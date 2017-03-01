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Готовится к съемкам первый белорусский ужастик

02.03.2017 17:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Беларусьфильм" не производит достаточного количества прокатных картин и больше концентрируется на телевизионной продукции. Возникла необходимость что-то менять на белорусском кинорынке", — пояснил необходимость кооперации с коллегами в компанию "Наше кино" и создания первого белорусского фильма ужасов сценарист и продюсер Андрей Курейчик.

Действие ленты будет разворачиваться у меловых озер близ Солигорска, ведь о них в народе ходит много легенд. "Упыри" расскажут о том, почему территорию ограничили от посещения для местных жителей.

"Будут в фильме и иностранцы, которые попадают в Беларусь. Есть там и белорусская аутентика. Все происходит в купальскую ночь, используются некоторые белорусские архетипы и стереотипы", — добавил Курейчик.

В прокат фильм может выйти уже будущей осенью, сейчас же проходит кастинг актеров в проект. О ленте "Упыри", актерах, Минкультуры и фильме про Скорину — смотрите в видео Sputnik.

 
 
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Фильм под рабочим названием "Упыри" может быть представлен уже грядущей осенью. Пресс-конференцию продюсеров и режиссеров фильма смотрите на видео Sputnik.

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