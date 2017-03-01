МИНСК, 2 мар — Sputnik. Комплексная проверка Вооруженных Сил завершается в Беларуси, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе министерства обороны страны.

Комплексная проверка уровня боевой готовности ВС началась в конце января. В ее рамках из запаса были призваны порядка трех тысяч военнообязанных, были проверены 30 воинских частей и подразделений. Большое внимание было уделено проверке готовности вооружения, военной и специальной техники к боевому применению в различных условиях.

"Комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Белоруссии вступает в завершающую стадию", — говорится в сообщении Минобороны.

По информации пресс-службы, в рамках проверки отдельные воинские части и подразделения Западного оперативного командования выполняют учебно-боевые задачи на Обуз-Лесновском и Домановском полигонах. С отдельным механизированным и танковыми батальонами, артиллерийскими подразделениями проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Кроме того, с подразделениями отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона проведены стрельбы из вооружения зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска", а зенитным ракетным взводом механизированного батальона — из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

"В настоящее время личный состав выполняет комплекс мероприятий по подготовке и погрузке вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит совершить марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, 3-5 марта после сдачи материальных средств и постановки техники на хранение состоятся торжественные мероприятия по случаю увольнения военнообязанных, призванных из запаса.