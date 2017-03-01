МИНСК, 2 мар — Sputnik. Более 40 милицейских генералов, среди которых бывшие министры органов внутренних дел Беларуси, награждены медалью "100 лет белорусской милиции".



© Sputnik / Виктор Толочко Бывшие начальники криминальной милиции МВД беседуют накануне награждения

Как передает корреспондент Sputnik, медали генералам вручил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. Среди награжденных — бывшие министры внутренних дел Валентин Аголец, Анатолий Кулешов, бывшие заместители министра внутренних дел Александр Щурко, Борис Тарлецкий, который более 10 лет был начальником ГУВД Минска, экс-командующий внутренними войсками МВД Юрий Жадобин, бывший начальник ГАИ МВД Леонид Фармагей, бывший начальник ГУВД Минска Александр Рак, командующий внутренними войсками Юрий Караев, начальник ГУВД Минска Александр Барсуков.



© Sputnik / Виктор Толочко Шуневич вручил генералам медали "100 лет белорусской милиции"

Обращаясь к присутствующим, Шуневич отметил, что они являются "цветом и гордостью" органов внутренних дел. По его словам, сотрудники милиции на протяжении всей свой истории верно выполняли свой служебный долг: в начале прошлого века, в годы Великой Отечественной войны, в горячих точках.

"Благодаря милиции в лихие 90-е удалось не допустить разгула оргпреступности и удержать порядок в стране", — подчеркнул министр. Он также отметил, что органы внутренних дел сохраняют лучшие вековые милицейские традиции. "Криминогенная ситуация в настоящее время находится под контролем", — отметил Шуневич.



© Sputnik / Виктор Толочко Шуневич наградил бывшего заместителя министра внутренних дел Бориса Тарлецкого

Он также подчеркнул, что ветераны органов внутренних дел взяли на себя миссию по увековечиванию памяти сотрудников органов внутренних дел, которые погибли, выполняя свой служебный долг. "К сожалению, на разных этапах мы теряли лучших, которые вставали на защиту правопорядка ценой свой жизни", — сказал министр. Министр предложил присутствующих почтить память их память минутой молчания.



© Sputnik / Виктор Толочко Экс-командующий внутренними войсками МВД Юрий Жадобин награжден медалью "100 лет белорусской милиции"

Министр также подчеркнул, что органы внутренних дел "не допустят снижения того уровня безопасности и правопорядка в стране, который был достигнут".



© Sputnik / Виктор Толочко Бывшие министры внутренних дел Валентин Аголец (слева) и Анатолий Кулешов (справа)

Говоря о мероприятиях, которые пройдут в рамках празднования 100-летия милиции, Шуневич сообщил, что 3 марта во Дворце республики состоится торжественное собрание и праздничный концерт, а 4 марта впервые пройдет милицейский парад по проспекту Независимости с участием главы государства. Он пригласил генералов принять участие в данных мероприятиях.



© Sputnik / Виктор Толочко После награждения медалями "100 лет белорусской милиции" генералы сделали коллективное фото



© Sputnik / Виктор Толочко После коллективного фото Шуневич пригласил генералов на "офицерский фуршет"

После награждения медалями "100 лет белорусской милиции" генералы сделали коллективное фото, после чего министр внутренних дел пригласил их на "офицерский фуршет".