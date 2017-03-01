МИНСК, 2 мар — Sputnik. Послом итальянского дизайна в Беларуси стала Кристина Мороцци, знаменитая итальянская писательница, журналистка, критик и арт-директор.



© REUTERS Francois Lenoir Брюссельского "Писающего мальчика" оденут в вышиванку

"Я как раз занимаюсь тем, что ищу, как соединить локальное с глобальным. Это совсем не просто, но необходимо искать источники вдохновения в чем-то аутентичном и переносить это на объекты, которые могли бы быть приняты во всем мире. Беларуси нужно сохранять свои традиции, сохранять историю, но и актуализировать все это в современности", — рассказала госпожа Мороцци корреспонденту Sputnik.

День итальянского дизайна впервые проходит в Минске, и в этот день все города, где проводятся мероприятия, принимают послов итальянского дизайна. Неудивительно, что именно дизайну, в который сама госпожа Мороцци включает и моду, и дизайн мебели, и аксессуаров, Италия уделяет такое внимание. Так, все мероприятия проходят при поддержке Министерства иностранных дел Италии. Ежегодно в экономику страны дизайн приносит сто миллиардов долларов.

Кристина Мороцци сторонница того, чтобы приблизить высокий дизайн к потребителю. Ей интересно, откуда берутся идеи у дизайнеров и каждый объект она рассматривает едва ли не как роман — со своей кульминацией. В этом плане она новатор среди итальянских редакторов моды, за что ее не единожды обвиняли в "эмоциональности", по признанию самой Кристины.



© Sputnik / Елена Васильева Посольство Италии проводит день итальянского дизайна

"Секрет в том, чтобы создать нечто современное, но так, чтобы покупатель смог догадаться, откуда вы черпали вдохновение. К сожалению, я не достаточно хорошо знакома с белорусскими дизайнерами, чтобы судить о том, на каком уровне находится индустрия", — рассказала госпожа Мороцци.

День итальянского дизайна решили провести в зале Государственного института управления и социальных технологий, и случился неожиданный аншлаг. Послушать легенду итальянской модной критики госпожу Мороцци в Минске пришло столько студентов, что зал оказался не готов их вместить.

"Видимо, придется в следующем году перенести это мероприятие во Дворец Республики", — пошутили организаторы.

Во время презентации присутствующие посмотрели несколько короткометражных фильмов об итальянском дизайне, послушали выступление не только итальянских гостей и непосредственно посла Италии в Беларуси Стефано Бьянки, но и представителей белорусской индустрии дизайна — Дмитрия Сурского, председателя Союза дизайнеров, и Янину Гончарову, главу белорусской Палаты моды. Последняя отметила, что итальянские дизайнеры широко используют традиционный белорусский материал — лен. Правда, выяснить, для каких именно компаний Оршанский льнокомбинат экспортирует свой лен, не удалось — на комбинате эти данные относятся к коммерческой тайне.

Больше 20 итальянских компаний, архитекторов, кутюрье и дизайнеров представили свои достижения белорусской публике в прошлом году. Некоторые участвовали в Белорусской неделе моды. А в этом году план мероприятий обещает быть еще более обширным, ведь нынче Беларусь и Италия отмечают двадцатипятилетие с момента установления дипломатических отношений. По этому поводу в Беларуси объявлен Год итальянской культуры, в рамках которого и прошел День итальянского дизайна.