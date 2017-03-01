Один из самых ярких и любимых музеев столицы сменил адрес: провести время в компании десятка котиков теперь можно на улице Интернациональной, 23. Выбирали новый дом для животных из нескольких вариантов. Место в Верхнем городе выбрали, поскольку оно показалось уютным, приемлемым по цене и находилось в самом центре.

"То, что это помещение наше, мы определили по котам, потому что коты мгновенно адаптировались, прижились. Сейчас они уже бегают, спят, гуляют…", — рассказала автор проекта "Музей кота" Алла Наровская.

1 марта в новом помещении музея проходили последние приготовления: сотрудники развешивали картины, чистили кошачьи лежанки. Оформление места отдали молодой художнице.

"Главное — вызвать у человека ощущение, что он дома. Чтобы человек пришел и погрузился в атмосферу релакса. Главные критерии — душевность, домашний стиль; это место, где человек может забыть о своих проблемах", — сообщила директор "Музей кота" Эвелина Криштапович.

Сейчас в музее 15 котов. Планируется, что их станет 24. Также в музее в ближайшем будущем предусмотрены лекции и мастер-классы.

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