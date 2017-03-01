После самого успешного регулярного сезона в истории минское «Динамо» вновь проваливается в первом же раунде плей-офф. После четвертого поражения от «Локомотива» SPORT.TUT.BY собирает главные причины неудачи «зубров» в Кубке Гагарина.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Разгаданная система

В течение всего сезона игра «зубров» была откровением для соперников. Лишь считанные команды КХЛ проповедуют столь дерзкий стиль игры. Минчане демонстрировали очень современный хоккей и показывали результат, обладая не самыми звездными исполнителями. Такая игра сначала ставила в тупик даже топ-клубы вроде московского «Динамо» и казанского «Ак Барса». Как только система начала сбоить, Крэйг Вудкрофт освежил ее благодаря добавлению сверхскоростных Петтерссона и Палушая. И минский локомотив летел вперед, пока не встретил «Локомотив» настоящий — ярославский.

Главный тренер «Локо» Алексей Кудашов разобрал систему Вудкрофта по винтикам, лишив минчан всех козырей. К примеру, одним из преимуществ «Динамо» считалась игра в большинстве. «Зубры» по этому компоненту были в лидерах КХЛ, «Локомотив» — в лучшем случае середняк. Результаты серии плей-офф? «Динамо», имея лишнего игрока, забросила лишь две шайбы, пропустив при этом аж три. Показатель «Локомотива» в этом же компоненте — 8:0.

Заснувшие лидеры

Чем вам запомнился в этом плей-офф лучший бомбардир «Динамо» Мэтт Эллисон? Канадец регулярно ошибался на синей линии, терял шайбу, не успевал отрабатывать в обороне и завершил серию с двумя очками и показателем полезности «-3». А за три последних игры лидер команды сделал всего два броска.

Идем дальше. Александр Матерухин — 0 голов, 16 минут штрафа и дисквалификация перед решающей встречей. Сергей Костицын — 0 голов, 4 минуты штрафа, показатель полезности — «-4».

Пришедшие по ходу сезона Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай получили во время серии травмы, выглядев в стартовых играх очень блекло. Швед — 1 матч, 0 очков, показатель полезности — «-1». Американец — 2 матча, 0 очков, показатель полезности — «-4».

Наконец, единственный защитник-легионер Марк-Андре Граньяни — 1 (0+1) очко и показатель полезности «-5».

На их фоне, кстати, неплохо выглядели бывшие на вторых ролях белорусы. Дмитрий Коробов не только стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф, но и надежно действовал у своих ворот. В пассив ему можно занести только второй матч. Хорошо выглядел и Евгений Лисовец. У нападающих же отметим эффективно действовавших в разрушении атак «Локомотива» Александра Павловича, Роба Клинкхаммера, Сергея Дрозда и Андрея Стася.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Неопытная оборона

К плей-офф Крэйг Вудкрофт рискнул подойти с практически полностью состоявшей из белорусских защитников обороной. Как мы уже писали, к тем же Коробову и Лисовцу претензий особо нет, но в целом и состав, и качество игры семерки минских защитников уровню Кубка Гагарина не соответствовали. Причем возможности ротации у Крэйга не было — оборону по ходу сезона клуб практически не усиливал. Единственный легионер Марк-Андре Граньяни серию откровенно завалил, завершив ее с худшим показателем полезности в «Динамо». У своих ворот канадец и раньше не сильно выручал, а тут еще и у чужих оказался бесполезен.

И здесь мы в тысячный раз вспоминаем про странное расставание по ходу сезона с Ником Бэйленом и Лукашем Крайчеком. Бывший капитан «Динамо» Алексей Калюжный уже в роли комментатора довольно подробно рассказал о том, сколь важны были эти игроки для команды и сильно удивлялся решению руководства. К слову, оба хоккеиста имеют успешный опыт игры в плей-офф. Здесь и финал Кубка Стэнли, и решающие серии чемпионатов Чехии и Финляндии. Накопленный опыт они теперь передают игрокам других клубов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Не выручившие вратари

Бен Скривенс по ходу сезона был очень хорош. Канадский вратарь сделал восемь «сухарей» и несколько матчей вытянул для команды в одиночку. Перед плей-офф казалось, что вратарская линия может стать одним из факторов успеха «зубров». Вышло же совсем наоборот. Нет, Скривенс не был главной причиной поражения, но и спасителем он не стал. А в плей-офф голкипер должен именно творить чудеса — просто играть хорошо недостаточно. В одних моментах Бен подтягивал команду, в других — пропускал необязательные шайбы в ближний угол. Его статистика по итогам серии — 89,6% отраженных бросков. Это один из худших показателей в плей-офф. Хуже, чем у также вылетевших или находящихся на грани «Йокерита», «Торпедо», «Салавата Юлаева» и «Куньлуня». С голкиперами команд-победителей даже сравнивать нечего.

Причем альтернативы Скривенсу по сути не было. Лаланд сыграл за весь сезон всего несколько матчей и страховать Бена был не готов. За 24 предоставленные ему минуты Кевин пропустил три шайбы, причем две — в большинстве.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отсутствие сыгранных звеньев

Заявка минского «Динамо» на каждую новую игру полна сюрпризов. Никогда не знаешь, что на этот раз придумал Вудкрофт. Наверное, нет в минском «Динамо» игроков, не поигравших в сочетании с любым другим. Даже в плей-офф нельзя было предсказать, каким состав окажется на этот раз. В регулярном сезоне фактор неожиданности работал, но в плей-офф нужна была сыгранность.

Сложилась уникальная ситуация, когда минские болельщики перед матчем прекрасно знали, что в первой тройке у «Локомотива» сыграют легионеры, во второй — молодежь, в третьей — опытные универсалы во главе с Локтионовым, в четвертой — разрушители. Пары защитников так и вовсе отскакивали от зубов. И в то же время никто не мог сказать, кто с кем сегодня сыграет у родного «Динамо». Временами даже казалось, что тренеры начинают переигрывать сами себя.

Ментальное состояние

У «Динамо» в этом сезоне получалось многое. Команда играла ярко, часто вытягивала казалось бы проигрышные матчи, разрывала фаворитов и ставила рекорды. Такой сумасшедший драйв положительно сказывался на победном духе. Но показалось, что в какой-то момент команда перешла границу уверенности и самоуверенности. Даже Крэйг Вудкрофт приглашал болельщиков на пятничный матч, который мог состояться только в случае вчерашней победы.

«Возможно, думали, что будет легкая или хотя бы равная серия из-за того, что мы в таблице с „Локомотивом“ рядом», — так объяснил одно из поражений Кирилл Готовец. Наверняка это предположение имеет под собой основания.

Не исключено и что игроки просто перегорели. Слишком уж богатым на разные эмоции выдался регулярный чемпионат, чтобы найти моральные силы для выполнения новой задачи, которую в начале сезона перед командой никто не ставил.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Получается, этот сезон можно считать провальным?

Ни в коем случае. Да, серия плей-офф откровенно разочаровала, но хорошего в сезоне было все-таки больше. Крэйг Вудкрофт заставил поверить в себя и раскрыться ряд белорусских игроков, минчане провели лучшую «регулярку» в истории и вернули болельщика на трибуны. Команда окончательно отказалась от легионерской иглы, собрав состав на 80% состоящий из белорусов. За сезон-2016/2017 «Динамо» безусловно стоит сказать «Спасибо!», при этом не делая вид, что просто выход в плей-офф всегда будет удовлетворять запросы минских болельщиков.