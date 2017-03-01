Безработные, которые в 2015 году ухаживали за больными детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет, смогут претендовать на отмену налога на тунеядство из-за тяжелой жизненной ситуации. Для этого им нужно взять в поликлинике или больнице выписку из медкарточки о болезни ребенка и отнести ее в местный исполком. В Минздраве рассказали , как медики будут выдавать выписки.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

С этого года в амбулаторных картах обязательно будут указывать, кто конкретно ухаживает за больным ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет, поясняют в Минздраве.

Раньше эту информацию не вносили в карты. Поэтому когда безработные, которые в 2015 году ухаживали за больными детьми, начали обращаться за выписками, чтобы избежать уплаты налога на тунеядство, медики столкнулись с тем, что не могут указать в документе конкретного человека.

— За период 2015—2016 годов организациями здравоохранения достоверно не представляется возможным подтвердить факт о том, кем конкретно осуществлялся уход за больным ребенком, так как в те годы не требовалось указывать эти факты в медицинских документах, — рассказали FINANCE.TUT.BY в Минздраве. — Поэтому ведомством было принято решение о выдаче в медучреждениях выписки, в которой говорится, что ребенок болел и нуждался в уходе в 2015—2016 годах.

Это решение выносит врачебно-консультационная комиссия. В документе не указывают, кто конкретно ухаживал за ребенком, — кто-то из родителей или близкий родственник. Безработный, который находился с больным ребенком, может предоставить в местный исполком выписку из поликлиники или больницы вместе с заявлением на освобождение от сбора из-за тяжелой жизненной ситуации.

При запросе налоговиков медики могут и сами отправить в налоговую или местные исполкомы выписку, но только при письменном согласии законного представителя ребенка, добавляют в Минздраве.

В начале этого года Минздрав разослал в медучреждения письмо, в котором поручил предоставлять гражданам, которые не работали в 2015 году, но перенесли «определенные заболевания (травмы), а также женщинам, состоявшим под медицинским наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период», выписки из медицинских документов и эпикризы из стационара, подтверждающие указанные факты.