В интернете не всегда удается расплатиться банковскими картами, которые находятся в наших кошельках. К тому же расплачиваться картой, на которой хранится основная сумма денег, небезопасно.
Компании зачастую выбирают зарплатные проекты с самыми низкими тарифами, и, соответственно, низким уровнем карт: Maestro, Visa Electron, Белкарт-Maestro и Белкарт. По таким карточкам, как правило, высока вероятность в отказе платежа при совершении интернет-покупок. Картами Белкарт на зарубежных интернет-ресурсах и вовсе не удастся расплатиться.
В любом случае для расчетов в интернете предпочтительно завести отдельную карту и перечислять на нее необходимую сумму денег перед совершением платежа.
Несколько банков предлагают альтернативу традиционным карточкам — виртуальную карту, которая предназначена исключительно для интернет-операций. Такая карта не имеет физического носителя и представляет собой набор реквизитов, необходимых для оплаты: номер карточки, срок ее действия, данные держателя и CVV/CVC-код.
К недостаткам такой карты можно отнести невозможность использовать ее в обычных магазинах, банкоматах и кассах банков, а также для покупок через Интернет (почту, телефон), где требуют дальнейшего предъявления копии пластиковой карточки.
В банках Беларуси эмитируются два вида виртуальных карт: Visa Virtuon и MasterCard Virtual. FINANCE.TUT.BY изучил, какие именно предложения есть на рынке.
Банк,
название продукта
Тип карты, валюта, стоимость выпуска и обслуживания, срок действия
Особенности
Альфа-Банк,
виртуальная карта ёCard
MasterCard Virtual, RUB/USD/EUR, бесплатно, 1 год
Необходимо иметь платежную карту Альфа-Банка.
Пополнение через интернет-банкинг с комиссией 1% от суммы+(1 USD/ 0.80 EUR/ 40 RUB) Заказать карту
Белагропромбанк,
«Нереальная карта»
Visa Virtuon, BYN/USD/EUR/RUB, 3 BYN, 1 год
Пополнение без комиссии через Интернет-банкинг, Мобильный Интернет-банкинг или устройства самообслуживания мгновенным переводом с другой карточки, выпущенной Белагропромбанком
Белинвестбанк,
Виртуальная карточка
Visa Virtuon, BYN/USD/EUR, 3 BYN, 1 год
Можно оформить только в системе Интернет-банкинг или Мобильный банкинг
Пополнение без комиссии через интернет-банкинг
БПС-Сбербанк,
Visa Virtuon
Visa Virtuon, BYN/USD/EUR/RUB, 4 BYN за год, 1−5 лет
Пополнение без комиссии наличными через кассы банка, через интернет-банкинг
БТА Банк,
Виртуальная карточка
Visa Virtuon, BYN/USD/EUR, 1 BYN/ 0,5 USD/0,5 EUR, 3 гоода
Пополнение без комиссии через интернет-банкинг
Паритетбанк,
Visa Virtuon
Visa Virtuon, BYN/USD, 3 BYN, 1 год
Пополнение без комиссии в любом офисе и через интернет-банкинг
Приорбанк,
Visa Internet (Virtuon)
Visa Internet (Virtuon), USD, 2.5BYN (дистанционно)/ 5 BYN в отделении, 1год
Первоначальный взнос — 20 USD.
Пополнение без комиссии в отделениях банка наличными, через интернет-банкинг
Виртуальную карту, как и любую другую, также можно пополнить через сервисы переводов с карты на карту.
Полный каталог карт в белорусских банках смотрите тут.
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