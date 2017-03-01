﻿ Карточки, которые нельзя потрогать. Сравниваем виртуальные карты для оплаты в интернете. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Карточки, которые нельзя потрогать. Сравниваем виртуальные карты для оплаты в интернете

02.03.2017 19:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В интернете не всегда удается расплатиться банковскими картами, которые находятся в наших кошельках. К тому же расплачиваться картой, на которой хранится основная сумма денег, небезопасно.


Фото с сайта eva.ru

Компании зачастую выбирают зарплатные проекты с самыми низкими тарифами, и, соответственно, низким уровнем карт: Maestro, Visa Electron, Белкарт-Maestro и Белкарт. По таким карточкам, как правило, высока вероятность в отказе платежа при совершении интернет-покупок. Картами Белкарт на зарубежных интернет-ресурсах и вовсе не удастся расплатиться.

В любом случае для расчетов в интернете предпочтительно завести отдельную карту и перечислять на нее необходимую сумму денег перед совершением платежа.

Несколько банков предлагают альтернативу традиционным карточкам — виртуальную карту, которая предназначена исключительно для интернет-операций. Такая карта не имеет физического носителя и представляет собой набор реквизитов, необходимых для оплаты: номер карточки, срок ее действия, данные держателя и CVV/CVC-код.

К недостаткам такой карты можно отнести невозможность использовать ее в обычных магазинах, банкоматах и кассах банков, а также для покупок через Интернет (почту, телефон), где требуют дальнейшего предъявления копии пластиковой карточки.

В банках Беларуси эмитируются два вида виртуальных карт: Visa Virtuon и MasterCard Virtual. FINANCE.TUT.BY изучил, какие именно предложения есть на рынке.

Банк,
название продукта		 Тип карты, валюта, стоимость выпуска и обслуживания, срок действия Особенности
Альфа-Банк,
виртуальная карта ёCard		 MasterCard Virtual, RUB/USD/EUR, бесплатно, 1 год

Необходимо иметь платежную карту Альфа-Банка.
Пополнение через интернет-банкинг с комиссией 1% от суммы+(1 USD/ 0.80 EUR/ 40 RUB)
Заказать карту
Белагропромбанк,
«Нереальная карта»		 Visa Virtuon, BYN/USD/EUR/RUB, 3 BYN, 1 год Пополнение без комиссии через Интернет-банкинг, Мобильный Интернет-банкинг или устройства самообслуживания мгновенным переводом с другой карточки, выпущенной Белагропромбанком
Белинвестбанк,
Виртуальная карточка		 Visa Virtuon, BYN/USD/EUR, 3 BYN, 1 год Можно оформить только в системе Интернет-банкинг или Мобильный банкинг
Пополнение без комиссии через интернет-банкинг
БПС-Сбербанк,
Visa Virtuon		 Visa Virtuon, BYN/USD/EUR/RUB, 4 BYN за год, 1−5 лет Пополнение без комиссии наличными через кассы банка, через интернет-банкинг
БТА Банк,
Виртуальная карточка		 Visa Virtuon, BYN/USD/EUR, 1 BYN/ 0,5 USD/0,5 EUR, 3 гоода Пополнение без комиссии через интернет-банкинг
Паритетбанк,
Visa Virtuon		 Visa Virtuon, BYN/USD, 3 BYN, 1 год Пополнение без комиссии в любом офисе и через интернет-банкинг
Приорбанк,
Visa Internet (Virtuon)		 Visa Internet (Virtuon), USD, 2.5BYN (дистанционно)/ 5 BYN в отделении, 1год

Первоначальный взнос — 20 USD.
Пополнение без комиссии в отделениях банка наличными, через интернет-банкинг

Виртуальную карту, как и любую другую, также можно пополнить через сервисы переводов с карты на карту.

Полный каталог карт в белорусских банках смотрите тут.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько банков предлагают альтернативу традиционным карточкам - виртуальную карту, которая предназначена исключительно для интернет-операций. FINANCE.TUT.BY изучает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тунеядцы, которые ухаживали за больными детьми, смогут претендовать на отмену налога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика