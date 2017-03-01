В интернете не всегда удается расплатиться банковскими картами, которые находятся в наших кошельках. К тому же расплачиваться картой, на которой хранится основная сумма денег, небезопасно.



Фото с сайта eva.ru

Компании зачастую выбирают зарплатные проекты с самыми низкими тарифами, и, соответственно, низким уровнем карт: Maestro, Visa Electron, Белкарт-Maestro и Белкарт. По таким карточкам, как правило, высока вероятность в отказе платежа при совершении интернет-покупок. Картами Белкарт на зарубежных интернет-ресурсах и вовсе не удастся расплатиться.

В любом случае для расчетов в интернете предпочтительно завести отдельную карту и перечислять на нее необходимую сумму денег перед совершением платежа.

Несколько банков предлагают альтернативу традиционным карточкам — виртуальную карту, которая предназначена исключительно для интернет-операций. Такая карта не имеет физического носителя и представляет собой набор реквизитов, необходимых для оплаты: номер карточки, срок ее действия, данные держателя и CVV/CVC-код.

К недостаткам такой карты можно отнести невозможность использовать ее в обычных магазинах, банкоматах и кассах банков, а также для покупок через Интернет (почту, телефон), где требуют дальнейшего предъявления копии пластиковой карточки.

В банках Беларуси эмитируются два вида виртуальных карт: Visa Virtuon и MasterCard Virtual. FINANCE.TUT.BY изучил, какие именно предложения есть на рынке.

Банк,

название продукта Тип карты, валюта, стоимость выпуска и обслуживания, срок действия Особенности Альфа-Банк,

виртуальная карта ёCard MasterCard Virtual, RUB/USD/EUR, бесплатно, 1 год Необходимо иметь платежную карту Альфа-Банка.

Пополнение через интернет-банкинг с комиссией 1% от суммы+(1 USD/ 0.80 EUR/ 40 RUB)

Заказать карту Белагропромбанк,

«Нереальная карта» Visa Virtuon, BYN/USD/EUR/RUB, 3 BYN, 1 год Пополнение без комиссии через Интернет-банкинг, Мобильный Интернет-банкинг или устройства самообслуживания мгновенным переводом с другой карточки, выпущенной Белагропромбанком Белинвестбанк,

Виртуальная карточка Visa Virtuon, BYN/USD/EUR, 3 BYN, 1 год Можно оформить только в системе Интернет-банкинг или Мобильный банкинг

Пополнение без комиссии через интернет-банкинг БПС-Сбербанк,

Visa Virtuon Visa Virtuon, BYN/USD/EUR/RUB, 4 BYN за год, 1−5 лет Пополнение без комиссии наличными через кассы банка, через интернет-банкинг БТА Банк,

Виртуальная карточка Visa Virtuon, BYN/USD/EUR, 1 BYN/ 0,5 USD/0,5 EUR, 3 гоода Пополнение без комиссии через интернет-банкинг Паритетбанк,

Visa Virtuon Visa Virtuon, BYN/USD, 3 BYN, 1 год Пополнение без комиссии в любом офисе и через интернет-банкинг Приорбанк,

Visa Internet (Virtuon) Visa Internet (Virtuon), USD, 2.5BYN (дистанционно)/ 5 BYN в отделении, 1год Первоначальный взнос — 20 USD.

Пополнение без комиссии в отделениях банка наличными, через интернет-банкинг

Виртуальную карту, как и любую другую, также можно пополнить через сервисы переводов с карты на карту.

Полный каталог карт в белорусских банках смотрите тут.